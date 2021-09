El resultado de estas Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) define los candidatos y candidatas a legislar por de cada espacio político. Estos, a su vez, se medirán en elecciones generales el próximo 14 de noviembre. GLP te actualiza minuto a minuto el resultado que arrojaron estas PASO. Entérate quiénes son los y las candidatos/as que buscarán representar a la 1° Sección Electoral en la Legislatura bonaerense.

La primera sección electoral renueva 8 bancas en el Senado bonaerense.

ElFRENTE DE TODOS este domingo midió su fuerza con su lista en la primera sección electoral. La encabezó Luis Vivona (quien busca renovar mandato). Estuvo secundado por María Teresa García (actual ministra de Gobierno bonaerense). En tercer lugar Gustavo Soos (busca renovar mandato). Les siguieron Sofía Vanneli (concejal massista de Vicente López y directora Nacional de Control de Puertos); Javier Rehl (secretario de Gobierno de Escobar); Ana Luz Valor (concejala de Tres de Febrero); Diego Espina (secretario de Gobierno de Morón) y María Jimena Fernández (diputada nacional). JUNTOS se midió en una interna en la Primera Sección Electoral. Por el lado delPRO presentó una lista con precandidatos a senadores que estuvo encabezada por Cristian Gribaudo (ex presidente del IPS), secundado por Daniela Reich (busca renovar mandato), en tercer lugar Ramiro Tagliaferro (el ex intendente de Morón y ex esposo de Vidal). Y seguidos por Aldana Ahumada (busca renovar mandato) y Rodrigo Belón. En tanto, por el lado de laUCR la lista de JUNTOS estuvo encabezada por Joaquín De la Torre (ex intendente de San Miguel y dirigente del Peronismo Republicano)y Ayelén Berton (directora de Géneros, Diversidad Sexual y DDHH de la municipalidad de Tres de Febrero), Gustavo Amante, María Verónica Fierro y Gustavo Trindade.

VAMOS CON VOS,el espacio de Florencio Randazzo, midió su fuerza con su lista en la primera sección electoral con Roberto Terrile, Mirta Ward, Antonio Labonia y Marina Cecati. EL FRENTE DE IZQUIERDA FITU (PTS-PO-IZ) en esta sección llevó como cabeza de su lista a Rubén “Pollo” Sobrero (dirigente ferroviario). FITU (MST)encabezó esta interna con Sandra Lucero. NUEVO MAStambién se midió en estas PASO con una nomina encabezada por Soledad Yapura. FRENTE PATRIOTA llevó en su lista a Sebastián Doña. En tanto, REPUBLICANO FEDERAL midió fuerza con su nómina encabezada por Alberto Viscon. AVANZA LIBERTADhizo lo propio con Ernesto Habra. Por su parte, el PARTIDO HUMANISTAse presentó en estas PASO con una lista encabezada por Daniel Ernesto Ferreyra. Mientras que el PARTIDO RENOVADOR FEDERALmidió fuerza con su lista encabezada por Mauricio Zappacosta. Por su parte, CO.PE.BO efectuó estas PASO con nómina encabezada por Sergio Omar Inversi. UNION POR TODOSllevó en su lista a Juan José Gómez Centurión. El espacio CONSERVADOR POPULAR con Tomás Eduardo Serpa. Mientras que UNION CELESTE Y BLANCO midió fuerza con Alejandro Marchesan. Por el PARTIDO FEDERAL las internas fueron entre la lista (CELESTE Y B) con Hernán Sardella a la cabeza. Y con PARTIDO FEDERAL (FEDERALISMO)con la nómina de Matías Christian Cerdá. En tanto MOV. ORGANIZACION DEMOCRATICA fue con Karina Elizabeth Araya. TODOS POR BUENOS AIREScon la lista encabezada por Mariana Marisol Rivera. Otros que tuvieron internas este domingo fueron: VOCACION SOCIAL (UNITE)con Miguel Ángel Ramos. YVOCACION SOCIAL (REN.)con María del Pilar Pérsico.

¿Qué resultados arrojaron las PASO en los distritos que componen la Primera Sección Electoral?

Novedades que van llegando desde los municipios.

Campana

Con el 40% de las mesas escrutadas, el municipio gobernado por Sebastián Abella de Juntos, muestra que la interna de Juntos arroja casi un 74% de los votos para la candidata impulsada por el intendente, Elisa Abella.

El 52% de los campanenses votó a las listas de Juntos y el 33% a las del Frente para Todos.

Escobar

El recuento provisional de votos en la elección primaria abierta (PASO) en Escobar, municipio gobernado por Ariel Sujarchuk del Frente De Todos, ya tiene casi el 52% de las mesas escrutadas y marca un 40.91% de votos del total para el oficialismo.

Dentro de la interna de Juntos, el pre candidato a concejal Roberto Costa -llevaba a Diego Santilli en la boleta- hasta acá logró el 66% de los votos contra el 34% del candidato de Facundo Manes, Diego Castagnaro.

General Rodríguez

En el partido de General Rodríguez, municipio gobernado por Mauro García (Frente De Todos) y con el 52% de las mesas escrutadas, el recuento de votos arroja una victoria de las listas de Juntos (45%) sobre el Frente de Todos, que obtienen el 30%.

En el interior de la interna de Juntos, el ex intendente Darío Kubar, que iba con Santilli, obtiene más del 70 % de los votos y vence holgadamente la elección a concejal local.

General San Martín

Según medios locales, los primeros resultados que arroja la elección en el partido de General San Martín indicarían que el FDT alcanzaría una holgada victoria en ese distrito. La lista que encabeza Nancy Cappelloni, esposa del Ministro de Obras Públicas de la Nación y ex intendente local Gabriel Katopodis, superaría ampliamente a la suma de las listas de Juntos.

Hurlingham

Indican medios locales que el partido de Hurlingham arrojaría una victoria de la lista del FDT, con Viviana Lodos en la cabeza de la lista para concejales. Lucas Delfino y Andrea Giorgini, de Juntos, ocuparían el segundo y tercer lugar.

Ituzaingó

Según los primeros datos oficiales (47% de mesas) que arroja la localidad de Ituzaingo, que comanda Alberto Descalzo, demuestran una victoria de la suma de las listas de Juntos 40% sobre el Frente de Todos, que alcanza el 37%.

Dentro de la interna de Juntos 1, con Diego Santilli como candidato a diputado nacional, competían 2 listas: por un lado, la encabezada por el binomio de concejales Gabriel Pozzuto (PRO) y Rossanna Galassi (UCR) que obtenía el 46.86%. La segunda lista estuvo encabezada por el presidente del PRO local y concejal mandato cumplido Gastón di Castelnuovo junto Agustina De La Iglesia lograba el 25.38%.

La lista que llevaba a Facundo Manes como precandidato a diputado nacional, y llevaba en lo local a Pablo Brizuela obtuvo el 27.74%.

José C. Paz

En el municipio de José C Paz, se estarían imponiendo el candidato de FDT Roni Caggiano -ex intendente interino- por sobre Ávila y Barrios, en la interna oficialista. En la interna de Juntos obtendría más votos la lista encabezada por Ulloa, por sobre la de Rodríguez.

Luján

Según medios locales, en el municipio de Luján Rita Sallaberry luego de recontadas 30 mesas comienza a despegarse del resto en la interna de Juntos. Ignacio Castaños sería por el momento el segundo. Por el lado del radicalismo Romero y Naveiro estarían casi empatados. Faltan escrutar todavía más de 240 mesas de las 271.

Malvinas Argentinas

Según medios de Malvinas Argentinas, se impondría por amplio margen la lista de la candidata del FDT, Sol Jiménez. En la interna de Juntos estaría ganando la lista encabezada por Lucas Aparicio, sobre las de Carlos Kambourian y Marcelo Labonia.

Mercedes

Según los primeros datos oficiales, que arrojan los votos de las mesas escrutadas en la localidad de Mercedes expresan que Juntos, partido que compiten no solo con el oficialismo y resto de partidos, sino que atraviesan una interna, cuentan con el 50,45%, mientras que el Frente de Todos tiene el 35,17%. Así pues, Libertad Avanza cuenta hasta ahora con el 6,25%; el Frente de Izquierda con el 3,59%; Vamos con Vos cuenta con el 3,09%; Partido Federal 0,83% y Unite Vocación Social, iría último con el 0,60%.

Merlo

Según los primeros datos oficiales, que arrojan los votos de las mesas escrutadas en la localidad Merlo, expresan que el Frente de Todos iría primero con el 39,31%, seguido por Juntos con el 28,91%. Asimismo, los sigue el Frente de Izquierda con el 8,74%; Vamos con Vos cuenta con el 5,55%; Libertad Avanza cuenta hasta ahora con el 4,91%; Unión Celeste y Blanco lleva hasta el momento 2,20%; el partido Republicano Federal 1,64%; y Unite Vocación Social con el 1,60%, dejando al resto de los partidos muy detrás de los que llevan la delantera hasta ahora.

Moreno

Con los primeros datos oficiales que dan cuenta de los votos de las mesas escrutadas en la localidad Moreno, arrojan que el Frente de Todos encabezaría el triunfo con el 38,65%, seguido de cerca por Juntos con el 30,20%. Asimismo, los sigue el Frente de Izquierda con el 8,15%; Libertad Avanza cuenta hasta ahora con el 4%; Vamos con Vos cuenta con el 3,34%; Encuentro Vecinal en Acción los sigue con el 2,27%; Unión Celeste y Blanco lleva hasta el momento 2,16%.

Morón

Tras aparecer los primeros datos oficiales que dan cuenta de los votos de las mesas escrutadas en la localidad Morón, arrojan que Juntos encabeza con el mayor de los puntos, recolectando el 43,84%, seguido por el Frente de Todos con el 32,47% de los votos. Por su parte, Libertad Avanza cuenta hasta el momento con el 6,94%, y el Frente de Izquierda con el 5,87%, ajustando así los puestos que llevan la delantera en el distrito de la Primera Sección electoral.

Navarro

Tras la primera actualización sobre el conteo oficial de votos en la localidad de Navarro, arrojan que con el 57,79% Juntos, mientras que el Frente de Todos, partido que gobierna ese distrito con Facundo Diz como intendente, recoge el 24,68%. Con esos datos porcentuales, dejan lejos al resto de los partidos, quedando hasta el momento en tercer lugar Movimiento Organización Democrática con el 9,14% de los votos.

Pilar

Tras la primera actualización sobre el conteo oficial de votos en la localidad de Pilar, el Frente de Todos disputa la cabeza con el 38,57% de los votos, mientras que Juntos lo sigue con el 37,03%. Asimismo, Libertad Avanza cuenta hasta el momento con el 7,01%, en tanto el Frente de Izquierda con el 5,19% queda en cuarto lugar, alejando al resto de los partidos políticos muy por debajo de los números que determinan una elección.

San Fernando

Con la aparición de los primeros datos oficiales en San Fernando, el Frente de Todos, partido que representa al intendente de la ciudad Juan Andreotti, encabezaría el triunfo con el 43,29%, mientras que Juntos los sigue con el 36,91%. Así pues, Libertad Avanza quedaría tercero con el 5,27% y de esta manera se distancian el resto de los partidos que compiten en las primarias locales.

San Isidro

En el distrito de San Isidro comenzaron a aparecer los primeros indicadores de imposición de votos, que pondrían en primer lugar a Juntos, espacio representado por el Secretario de Salud de San Isidro y primer pre-candidato a concejal, dejando en segundo lugar a Ramón Lanús, quien es su contrincante dentro del mismo espacio. Asimismo, el Frente de Todos quedan muy por detrás en sentidos porcentuales, seguidos de partidos vecinalistas.

San Miguel

Los primeros resultados de las PASO en San Miguel, arrojan que Juntos se impondría en el conteo de votos por sobre el 25 por ciento. De esta manera Cristian Méndez, quien es primo del intendente Jaime Méndez, superaría a sus contrincantes dentro del partido y a los pre- candidatos del Frente de Todos en ese distrito.

Tigre

Según los primeros datos sobre las Primarias en el partido de Tigre, municipio comandado por el peronismo de Julio Zamora, se disputa por sobre el resto entre Juntos y el Frente de Todos, ya que por pocos puntos estaría imponiéndose Segundo Cernada, pre-candidato del partido opositor por excelencia, y es seguido de cerca por Gisela Hortazo, actual pareja del mandamás de la Comuna.

Tres de Febrero

En el municipio que gobierna Diego Valenzuela (Juntos) su lista, encabezada por Lorenzo, se impone por encima de la de Juntos, que encabeza Debandi, por una diferencia mayor a los diez puntos porcentuales, según los resultados oficiales.

En tanto, según lo escrutado hasta el momento, el Frente de Izquierda se posicionaría en tercer lugar, seguido por Avanza Libertad y en un cuarto lugar, se posicionaría el Frente Vamos con Vos.

Vicente López

En el caso del municipio que comanda Jorge Macri, el oficialismo se impondría por una amplia mayoría por encima del Frente de Todos.

En tanto, en ese espacio, que competía en internas, la Celeste y blanca 4, representada por Boyanovsky se impondría por sobre las listas celeste y blanca 6, representada por el ex candidato a intendente Lorenzo Beccaria, y a la 8, encabezada por Néstor Baches a la cabeza.

En tanto, como tercera fuerza electoral, se impondría Avanza Libertad.