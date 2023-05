Las presidentas de Radio y Televisión Argentina (RTA) y de la Agencia Nacional de Noticias Télam, Rosario Lufrano y Bernarda Llorente, junto a la gerenta general de Contenidos Públicos, Jésica Tritten y la Defensora del Público, Miriam Lewin, destacaron hoy en la Feria del Libro "la importancia social" de los medios públicos como "pilares fundamentales de la democracia, para fortalecerla y mejorarla".

Las cuatro disertantes profundizaron sobre la vinculación entre "Democracia y medios públicos", con foco en los cambios que se produjeron en los medios de comunicación desde el retorno democrático, el rol del Estado, las implicancias del proceso de privatizaciones y sobre todo en "la importancia social de lo público" como pilar de la democracia.

El panel se realizó en la recientemente inaugurada Sala Horacio González en el marco de las actividades desarrolladas en la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el predio porteño de La Rural.

Lewin abrió el panel exponiendo que los medios públicos son "extremadamente necesarios para alcanzar la soberanía cultural" y para asegurar que la diversidad de voces de la población sea escuchada.

"Los medios públicos garantizan la pluralidad de voces y opiniones para que quienes accedan a las cámaras y los micrófonos no sean solo los que tienen poder económico. Esto debe ser garantizado desde el estado y la Defensoría del Público es un canal para ello", consignó Lewin.

Luego Tritten expuso el recorrido efectuado por canales educativos como Encuentro, Paka Paka o DeporTv, para "ganarse un lugar en la grilla de programación" y como demostraron ser "verdaderas herramientas pedagógicas para las escuelas", trabajando fuertemente con cuestiones vinculadas a la cultura nacional y como "ejemplos concretos de calidad informativa, federalismo e independencia".

"¿Qué es lo público hoy de los medios públicos?", planteó como interrogante la gerenta general de Contenidos Públicos y consideró: "Es algo que tenemos que defender siempre, en tanto los medios públicos incorporan lo que está invisibibilizado o no está narrado".

La charla derivó además en los distintos "embates" que debieron resistir los medios públicos tras los procesos de privatizaciones desarrollados en la década de los '90 y ante la profundización de la hiperconcentración mediática.

MIRÁ TAMBIÉN Justicia entrerrriana rechazó pedido de 16 policías condenados por sedición y saqueos en 2013

Al respecto, Lufrano enfatizó en que "la discusión hoy está entre el mercado y el estado" donde el "principal embate" contra los medios públicos es "sembrar en la opinión pública" una serie de mentiras, como que "son deficitarios" o que "no tienen audiencia".

"No somos deficitarios, tenemos aprobados por ley fondos para sostenernos y muchos medios que se dicen independientes no podrían subsistir si no estuviera la pauta oficial", apuntó la presidenta de RTA.

Asimismo, opinó que "querer cerrar los medios públicos es no entender la territorialidad -ya que el país no es solo AMBA-, ni entender cuál es nuestro verdadero rol como servicio público, esencial, democrático y plural".

"El que no quiere verlo es porque no cree en el Estado, porque sostiene que 'somos un gasto' y más bien somos una inversión", amplió Lufrano al respecto en declaraciones a Télam.

En este mismo sentido, la presidenta de Télam, a cargo del cierre de la charla, sostuvo que detrás de la disyuntiva de fortalecer o cerrar los medios públicos "hay una concepción de proyecto de país y de qué tipo de Estado queremos y necesitamos".

"Los medios públicos no solo son importantes porque llegan a todos lados y garantizan el acceso a la información y al conocimiento como un derecho humano universal, sino que además son innovación al apostar en contenidos que los privados muchas veces por el cálculo económico no lo hacen", argumentó Llorente.

Asimismo, señaló que los medios públicos no solo representan distintas posturas políticas, sino a diferentes sectores en "sociedades cada vez más complejas, más segmentadas y cada vez con más demandas y nuevos derechos".

Llorente advirtió además sobre la problemática actual del acceso a la conectividad, la cual describió como un servicio cada vez "más caro y desigual", en tanto hoy es fundamental para acceder a la información y por ende tener "ciudadanos más o menos informados".

"A partir de la conectividad se ve a quiénes se integra y a quiénes se deja afuera del debate. Colaboramos para mitigar esa desigualdad, por eso los medios públicos han sido impulsados en gobiernos populares y vapuleados en gobiernos neoliberales o en la dictadura", reflexionó.

Para Llorente, "la batalla que damos todos los días desde los medios públicos se inscribe en una batalla más importante que es qué país proyectamos y queremos un país más justo, inclusivo en el que todos seamos más felices".

"La democracia es un sistema al cual hay que darle contenido. A la democracia se la trabaja de distintas formas, como lo es la participación de los ciudadanos, y eso tiene mucho que ver con el acceso a la información y al conocimiento", remarcó en diálogo con Télam.

Sobre este punto subrayó: "Los medios públicos son un pilar fundamental de las democracias para fortalecerlas y mejorarlas". (Télam)