La Segunda Marcha Histórica de carácter Plurinacional partió hoy desde la localidad de Ballivián, en el norte de Salta, hacia la capital provincial, para reclamar la conformación de una mesa de diálogo permanente intercultural de codecisión y cogestión entre pueblos indígenas de la región y el Estado.

"La marcha empezó desde Ballivián pero hay gente que llegó desde Santa Victoria y Tartagal", dijo a Télam Eugene Camacho, una de las manifestantes, quien agregó: "No entiendo a este gobierno, por qué descuidan tanto a las poblaciones indígenas. No sé hasta cuándo van a marginar así a la gente, no comprendo, son cosas que se comprometió y aun no cumple".

La decisión de iniciar la Segunda Marcha Histórica, que partió esta tarde, se adoptó al mediodía, en una asamblea general realizada en Ballivián, 331 kilómetros al norte de la capital salteña.

Según el acta, el objetivo es el "inmediato cumplimiento de lo acordado el año pasado" sobre el "establecimiento de la Mesa de Diálogo Político permanente Intercultural de codecisión y cogestión entre pueblos Indígenas de la región norte de Salta y el Estado provincial".

La conformación de la mesa se acordó el 26 de noviembre de 2020 en Coronel Cornejo, municipio de Mosconi, con el secretario de Asuntos Indigenas de Salta, Luis Gómez Almaraz.

Días antes, los representantes de los pueblos originarios de San Martín, Rivadavia y Orán que protagonizaban la primera marcha hacia Salta para pedir la conformación de esta mesa, con el fin de abordar una agenda política ligada con sus derechos, habían conversado con el gobernador Gustavo Sáenz, en Pichanal.

Ante la falta de respuesta a los pedidos y el acuerdo arribado con Gómez Alamaraz, los representantes de distintas comunidades, como kollas, wichis, y guaraníes, entre otras, decidieron marchar hacia la capital. (Télam)