Referentes del Frente de Todos (FdT) marcaron hoy las diferencias que se ponen en juego entre el oficialismo y la oposición en las elecciones legislativas y apuntaron a la precandidatura de la exgobernadora María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, al advertir que la dirigente no podría haber afrontado "una segunda derrota" en territorio bonaerense porque ello "le cancelaba su carrera política".

Mientras prosiguen las negociaciones internas rumbo al próximo sábado, día del cierre de listas, los distintos socios de la coalición oficialista reiteraron sus posicionamientos y resaltaron el contraste con la alianza opositora de Juntos por el Cambio (JxC) en la disputa por las PASO del 12 de septiembre y los comicios generales del 14 de noviembre.

El legislador porteño Leandro Santoro, que se encamina a encabezar la lista de diputados del FdT por la Ciudad de Buenos Aires, destacó que el Gobierno de Alberto Fernández representa la inversión en obras públicas y la asistencia a sectores vulnerables, mientras JxC consiste en "millones de pesos gastados en encuestas".

"Nosotros somos el IFE, el ATP, el Repro II y la Tarjeta Alimentar y ellos son tres meses de reducción de ingresos brutos para los comerciantes. Nosotros somos la obra pública y la producción de trabajo y ellos son mil millones de pesos gastados en encuestas por (Horacio Rodríguez) Larreta", sostuvo Santoro, al advertir que "hay prioridades e identidades políticas muy claras".

Santoro afirmó que su intención es presentarse en las elecciones y mencionó a otros "posibles precandidatos" dentro del FdT porteño, como la actual legisladora Victoria Montenegro y el diputado Carlos Heller.

El legislador porteño afirmó que el FdT es una "alternativa competitiva y progresista" y que su propuesta es "superadora" en relación al "proyecto de país que representa Vidal".

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, juzgó "natural, aunque políticamente contradictorio" que Vidal se presente como precandidata en la Ciudad porque "gobernó la provincia de Buenos Aires", y adjudicó su saltó al territorio porteño a que "una segunda derrota en la provincia le cancelaba su carrera política".

Para Larroque, la decisión de la exgobernadora de "no afrontar la que era su provincia amada", denota que "el resultado de las elecciones fue categórico y catastrófico para ella" y "una segunda derrota en la provincia le cancelaba su carrera política".

En la misma línea, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, aseguró que lo "defraudó" la precandidatura de Vidal a diputada por la Ciudad y juzgó que la exmandataria "decidió jugar seguro", al presentarse en el distrito porteño, porque "terminó su mandato perdiendo una elección por 14 puntos".

"Es una decisión que echa por tierra cualquier tipo de convicción y de coherencia, que habla de una decisión política. No me sorprende, pero me parece una gran estafa", añadió.

En términos generales, Larroque subrayó que por estar "concentrado en la gestión" el FdT no le dedica "la misma atención que la oposición al armado de listas", aunque aclaró que se están "analizando diversas combinaciones" para las precandidaturas.

Costa señaló que las nóminas de precandidatos del oficialismo "reflejarán a los diferentes componentes del frente" y pronosticó que "seguramente vamos a constituir una lista de unidad sin que haya PASO".

Por otro lado, el presidente de Proyecto Sur, Jorge Selser, sostuvo que el FdT "debería tener en cuenta que Pino Solanas y Proyecto Sur fueron fundantes" de la coalición, por lo que sería "justo y razonable la participación activa de todas las fuerzas" en las listas.

"Me preocupa que el marketing o las encuestas terminen definiendo la estrategia. Es un proceso que vemos que ocurre en otros partidos, que privilegian la fama o la presencia mediática al debate de las ideas", advirtió Selser a través de un comunicado. (Télam)