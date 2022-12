Referentes de Juntos por el Cambio (JXC) consideraron hoy que la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la causa Vialidad significa un "punto bisagra" que puede marcar "un antes y un después" en la política argentina.

"Me parece que estamos en un punto bisagra que puede marcar un antes y un después, y que nos dice a los argentinos que no hay impunidad, no importa el poder que se ostente", sostuvo el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por el radicalismo, Gerardo Morales, en declaraciones a CNN Radio.

Morales dijo que, "hasta acá, la justicia ha venido actuando como operadores concretos en el ejercicio de esta matriz de corrupción", pero eso cambió con el fallo.

Además, elogió las denuncias permanentes de la fundadora de la Coalición Cívica, socia de Juntos por el Cambio (JXC) Elisa Carrió en el tema: "Quiero reivindicar a Lilita que nunca se ha apartado de la búsqueda de la verdad", sostuvo.

En tanto, el diputado Ricardo López Murphy afirmó que "el proceso judicial ha sido muy transparente" y dijo -en declaraciones a Radio Rivadavia- que espera que "siga siendo de igual manera en las apelaciones".

En cuanto al discurso posterior de Cristina Kirchner, en el que se autoexcluyó a ser candidata en las elecciones del año próximo, López Murphy sostuvo que "el actual gobierno va a ser reemplazado como debe serlo por el voto popular" y añadió: "Yo no haría nada fuera del debido proceso o que generara sospecha de que hay algo tramado".

Por su parte, la diputada Paula Oliveto, del sector que encabeza Carrió, dijo en declaraciones a Radio La Red que "la situación judicial (de la vicepresidenta) es complicada pero desde hace mucho tiempo" y no solo por este fallo.

"Estamos hablando de una matriz de corrupción donde se robaron 84 mil millones de pesos", respondió Oliveto en referencia a la causa Vialidad por la que fue condenada ayer a 6 años de prisión e inhabilitación de cargos públicos.

Consultada sobre la opinión de Carrió, Oliveto dijo que "ella hubiera querido una condena por asociación ilícita (delito por que el que fue absuelta la Vicepresidenta) porque entiende que las pruebas están" pero, de todos modos, aclaró: "Cuando presentamos la denuncia en 2008 nunca creímos que íbamos a llegar a juicio oral". (Télam)