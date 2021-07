Los presidentes de los principales partidos políticos que conforman la alianza Juntos por el Cambio criticaron hoy el fallo judicial que decretó la quiebra de Correo Argentino S.A y lo atribuyeron a cuestiones "políticas". "En un día oscuro para la justicia comercial argentina, la jueza Marta Cirulli decretó hoy la quiebra de Correo Argentino S.A., a pesar de que sus accionistas habían ofrecido pagar el 100% de la deuda más los intereses que determinaran los tribunales", arrancó la carta firmada por los titulares de la UCR, Alfredo Cornejo; del PRO, Patricia Bullrich; y de la Coalición Cívic-Ari, Maximiliano Ferraro. En la misiva remarcaron que "la única razón para comprender esta decisión es el rechazo del Estado argentino, motorizado por el procurador Carlos Zannini, de aceptar cualquier tipo de acuerdo". "Las motivaciones detrás de esta decisión son políticas: no están basadas en el derecho, ni el sentido común, ni en los deberes de un funcionario público que debe cuidar el patrimonio de todos los argentinos, en lugar de usar su cargo para perseguir opositores", indicaron. Asimismo, agregaron que "Zannini siempre quiso bloquear cualquier acuerdo y empujar a la empresa a la quiebra, con el objetivo político de perjudicar a la familia del ex presidente Mauricio Macri y hoy lo logró". "Las presiones del gobierno y la falta de carácter de la jueza Cirulli llevaron a una decisión injustificable desde el punto de vista del derecho, que pone en riesgo las bases de la justicia comercial en la Argentina. Si una empresa puede ser empujada a la quiebra solo por la voluntad de un gobierno ¿quién garantizará a las empresas que si les va mal tendrán un tratamiento justo por parte de los tribunales?", precisaron. Asimismo, plantearon: "Por otra parte, para conseguir sus objetivos políticos Zannini está perjudicando los intereses del Estado argentino, que ya no cobrará sus acreencias". "Repudiamos la persecución a Mauricio Macri, denunciamos el uso partidista que hace de su cargo Carlos Zannini y lamentamos otra señal de las instituciones argentinas en contra de la inversión y el Estado de Derecho", sostuvieron los presidentes de los tres partidos. Por último, afirmaron que "el kirchnerismo está jugando con el Estado para ejecutar sus deseos de venganza" y añadieron que "es momento de decirles basta". "En las elecciones de noviembre tenemos una oportunidad", concluyeron. GAM NA