Referentes políticos, de la justicia y sindicales y funcionarios debatieron hoy sobre el "lawfare" y los discursos de odio en el VI Encuentro de la Red Federal de Derechos Humanos en el predio de la exEsma de la ciudad de Buenos Aires, donde el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, dijo que no se "comprende de dónde ha salido tanto odio, ni por qué esta derecha violenta" y "estigmatizante de todo aquello que siente que no le obedece".

Con el lema "Ellxs ayer por nosotrxs, hoy nosotrxs por ella", en referencia al aporte del expresidente Néstor Kirchner y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a las políticas de derechos humanos y al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, expusieron en un panel el exvicepresidente Amado Boudou; el exjuez de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni; la abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort; el secretario de Justicia Juan Martín Mena, y el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

Mientras que en el cierre del encuentro, al que también asistieron, entre otros, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y el titular de Suteba, Rodolfo Baradel, hablaron Kirchner; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora; y la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano.

El diputado del Frente de Todos dijo que no se "comprende de dónde ha salido tanto odio, ni por qué esta derecha violenta, estigmatizante de todo aquello que siente que no le obedece" y manifestó que "se muestra siempre dispuesta a correr los márgenes de los acuerdos democráticos".

"Estos grupos violentos fomentados desde lo discursivo no son quienes sufrieron la proscripción política, por ejemplo", expresó y señaló que, "por el contrario, cabe preguntarse por qué eligiendo a quienes quieren elegir terminan siendo tan violentos y utilizando ese tipo de métodos para querer imponer sus ideas o suprimir a aquél que no piensa como ellos".

En esa línea, consideró que "podría ser que se sienten oprimidos por no poder escuchar su voz en medios de comunicación o no encontrar sus ideas en los grandes medios de comunicación que les genera una fuerte bronca interna", pero sostuvo que "por el contrario, el discurso de estos grupos violentos muchas veces es el mismo".

"Pueden hacer y decir lo que quieren, nosotros defendemos que los argentinos se puedan organizar y que se vean reflejados en los grandes medios de comunicación", expresó y afirmó que "prenden la tele y se escuchan a si mismos" y entonces, preguntó: "¿De dónde salen las condiciones que generan un escenario de violencia y cansancio como que nadie los escucha y que todos los han abandonado, si son el poder?".

Por su parte, Taty Almeida remarcó que "en ustedes está la esperanza de las madres y abuelas que quedamos", afirmó que "hay que tener memoria, una de las patas de nuestra lucha. Memoria, verdad y justicia. Justicia legal, jamás justicia por mano propia" y pidió tener "en claro no ya quién es el adversario, sino quién es el enemigo y seguir apoyando, por supuesto, un gobierno nacional y popular".

La presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, a su vez, destacó que: "soy peronista hasta los huesos y más orgullosa no puedo estar" y manifestó que llevaba puesto un barbijo porque "tengo cáncer y por suerte me puedo tratar hoy me dieron la noticia de como todo salió super bien me puedo dar la tercera dosis por eso tengo barbijo".

El secretario de Derechos Humanos, en tanto, resaltó que "hoy nos convoca la consigna de ellos ayer por nosotros, y hablamos de Néstor y Cristina", señaló en ese sentido que "quieren atacar a la única persona que nos garantiza seguir reparando lo que todavía no pudo" y remarcó que "es nuestra responsabilidad que el neoliberalismo no vuelva nunca más al país".

En el inicio del encuentro, organizado por la Red Federal por los Derechos Humanos, Mena expuso en el panel que "llevamos casi tres años de gobierno y la guerra jurídica con fines de persecución política goza de bastante buena salud y no estábamos preparados por el factor sorpresa" y señaló que "veníamos acostumbrado a los golpes de estados y nos sorprendió en toda la región que esta vez la forma de instalar el modelo político que quieren no vino de esa manera".

En esa línea, sostuvo que "el atentado a Cristina es el fruto directo de está persecución y de los discursos de odio" y dijo que "cuando ve el alegato de película absolutamente infundado de Luciani pidiendo 12 años de prisión cuando en paralelo se financiaban grupos violentos que tiraban antorchas, colgaban bolsas mortuorias, ¿qué esperaban que sucediera?".

"Violando la esencia fundamental del juicio oral y público sostuvieron una acusación durante 4 años, en el juicio tenían que mostrar las pruebas y solo reafirmaron el relato", advirtió y dijo que "mientras tanto los violentos que venían financiando y fogoneando le gatillan dos veces a Cristina. Tenemos que tener presentes la relación que tiene con la guerra jurídica".

Así, sostuvo que "es el movimiento de derechos humanos que nos tiene que dar energía para recuperar un poder del Estado y la administración de justicia que vele por todos los argentinos" y aseguró que "esa disputa se tiene que dar en el ámbito de la política".

Zaffaroni, en tanto, manifestó que "en medio del discurso de odio surgen los jueces que debajo de la toga tienen el hacha del verdugo", y manifestó que "estos signos del Plan Cóndor judicial, el llamado lawfare, en realidad es una asociación ilícita entre jueces, ministerios públicos, medios de comunicación y algunos políticos".

"Hay que presentar proyectos de reestructuración del Poder Judicial, de la Corte Suprema", manifestó, destacó que "el movimiento nacional pertenece a la Argentina, va a continuar y vamos a seguir con Cristina" y dijo que "con depresión no se hace resistencia y con depresión no se lucha, siempre para adelante".

Por su parte, el exvicepresidente expuso en el panel que el lawfare "tiene que ver con que vivimos en una etapa sometida a la dictadura capitalista" y afirmó que "hay todo un entramado institucional que se enfoca en proteger el capital sobre la vida humana".

Yasky, en tanto, dijo que "siempre en nuestro país hubo un aparato de justicia alineado al interés de la clase dominante" y manifestó que "durante el terrorismo de Estado hubo mucho cinismo, se hablaban de leyes cuando se violaban todos los derechos de manera aberrante".

En esa línea, remarcó que "estamos en esa pelea, no es parte del pasado, porque el juicio a la compañera Cristina Fernández de Kirchner no es otra cosa que el intento de proscribirla, desarticular el movimiento popular".

Por su parte, Peñafort aseguró que "buena parte del 'lawfare' goza de buena salud y eso significa que el estado de derecho está en peligro" y señaló que "no hablo de los políticos solo, sino de todos nosotros porque todos vamos a tener un juicio laboral, un tema de tenencia o cuota alimentaria que se resuelve en el poder judicial". (Télam)