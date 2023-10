Referentes de derechos humanos repudiaron hoy las afirmaciones del represor Jorge "El Tigre" Acosta, quien en una carta publicada dos días después de las elecciones aseguró que "se aproxima la hora del conocimiento de la verdad, pero no la que surgió de juicios manejados por la 'patria socialista'", y advirtieron que esa misiva tiene "coincidencia plena" con el pensamiento expresado por los integrantes de la fórmula presidencial de La Libertad Avanzada (LLA) de Javier Milei y Victoria Villarruel, "quienes caracterizaron al terrorismo de Estado" como "una 'guerra" y a la violación sistemática de los derechos humanos, como "excesos".

Así se pronunciaron en declaraciones a Télam el sobreviviente de la ESMA, Carlos Muñoz y la integrante de Familiares de Desaparecidos y detenidos por Razones Políticas, Graciela Lois, sobre la carta publicada por el represor en el sitio prisioneroenargentina.com, desde Campo de Mayo, donde cumple condenas por delitos de lesa humanidad.

Muñoz sostuvo que "en la misma carta, y con un tono amenazante, el excapitán de la Armada se expresa como un analista político y anuncia la llegada de la 'hora de la verdad'.

"Mientras Acosta especula desde la cárcel, su posible libertad, con la llegada de Milei a la Presidencia, como sobreviviente, testigo y querellante de los juicios ESMA, confío plenamente en que nuestro pueblo no va a permitir que volvamos a una página oscura de nuestra historia, que se saldó con Memoria, Verdad y Justicia", manifestó Muñoz.

Y señaló que "como paradoja, podríamos decir que las bestias -el Tigre y el León (en alusión al apodo de Milei)- coinciden ideológicamente, pero los animales no tienen la culpa".

Muñoz consideró que "la 'carta pública' del genocida Acosta es un compendio de incoherencias y simplezas", con el fin de "justificar su activa participación y la de sus subordinados en el genocidio de la dictadura militar, y también una clara toma de posición política frente a las elecciones presidenciales".

"Con los mismos argumentos que este exmarino -exjefe de inteligencia de la ESMA- utilizó para secuestrar, torturar, violar, apoderarse de bebés y arrojar a personas vivas a mar, justifica su accionar como parte de una pseudo 'guerra civil terrorista trotskista de los años '70", subrayó.

Lois, por su parte, aseguró que "no me extraña que haga una carta con esas barbaridades", y advirtió que "la gente que no está informada es la puede llegar a creer las cosas" que afirma el represor.

"Clarifica cada vez más lo que sostienen tanto Milei como Villaruel, que no son negacionistas, son revindicadores. La esperanza que pone Acosta en que Milei gane para poder deformar la historia", opinó.

Acosta, en la carta enviada desde la desde la Unidad 34 de Campo de Mayo donde se encuentra detenido, afirmó que: "Los terroristas Montoneros violaron los DDHH. iniciando y desarrollando la Guerra Civil Revolucionaria Terrorista Trotskista de los años 70 del siglo XX ,GCRTT70´s, que asoló la Argentina, bajo la dirección estratégica de Cuba y con el adiestramiento militar de la Organización Liberación Palestina (OLP) hoy activa -mediante sus sucesora- en el conflicto con Israel".

En otra parte del texto, señaló que: "Por orden de la Armada Argentina - en el octavo escalón de responsabilidad y acción- participé entre mayo de 1976 y diciembre de 1978 en esa GCRTT70´s y no he sido víctima ni reconozco que persona alguna me considere víctima por ello; rindo sentido homenaje a las víctimas de esa 'Guerra Revolucionaria' de cualquier sector, que sin dudar - por mis convicciones cristianas - son y han sido mis hermanos".

"Mi participación -con errores y con aciertos- tuvo que ver con mis obligaciones constitucionales y militares, y con respecto de estas últimas, ruego se tenga presente que no he sido voluntario pero que he participado con todo el celo y decisión que la Institución esperó de mí", sostuvo Acosta.

"Las órdenes están para cumplirlas y las he cumplido estrictamente y, de mi conocimiento, a quienes como combatientes se las impartí, las cumplieron con toda eficiencia y eficacia y por supuesto soy responsable", expresó y dijo que "en el contexto expuesto, con la intención de no interferir con el proceso electoral -haré llegar información más detallada- pero convencido de que se aproxima la hora del conocimiento de la verdad, pero no la que se dice que es la verdad que surgió de juicios manejados por 'la patria socialista'", manifestó en la carta.

En cuanto al argumento de Acosta, quien se define como una víctima "de los juicios de la patria socialista", Lois afirmó que en los procesos de lesa humanidad que se desarrollaron tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los represores fueron juzgados con todas las garantías constitucionales que ellos "les privaron a sus víctimas".

Lois recordó, además, que Acosta "formó parte de la inteligencia y cuando (los almirantes Eduardo) Massera y (Rubén) Chamorro lo admiraban por su capacidad" de ejercer la represión ilegal y le terrorismo de Estado en la ESMA.

"Nunca se va a arrepentir porque es un perverso, Al contrario, revindica todo lo que hizo y cree que ha hecho una cruzada con eso", afirmó.

Acosta, excapitán de fragata condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, entre ellos secuestros, torturas, abusos sexuales, robo de bebés, homicidios y desapariciones, estuvo a cargo del grupo de tareas que operó en la ESMA, en la última dictadura cívico militar. (Télam)