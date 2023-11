Referentes de derechos humanos y dirigentes políticos advirtieron hoy que la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, quiere "borrar la historia" de memoria, verdad y justicia y reivindicaron el rol que cumple el Museo Sitio de Memoria ESMA, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

"Villarruel quiere borrar la historia, pero no va a poder porque para estamos los organismos de Derechos Humanos y el pueblo argentino. La exEsma es una imagen mundial de lo que fue el horror en la Argentina", afirmó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto en declaraciones formuladas a la radio online FutuRöck.

Su pronunciamiento se sumó al de otros referentes y dirigentes, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; la diputada Fernanda Vallejos; Alejandro Bodart y Daniel Schiavi.

De esta forma, salió a responder declaraciones realizadas ayer por la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, quien afirmó que "son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino" y sostuvo que "habría que tener una visión amplia de los derechos humanos, que nos incluya a todos y nos permita, con el paso del tiempo y con mucho respeto, cerrar las heridas que nos duelen como sociedad”.

Además, la candidata libertaria, compañera de fórmula de Javier Milei de cara al balotaje, insistió en que las personas que "murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba que les explotó" no son victimas y llamó a "revisar" las indemnizaciones que pudieron haber recibido sus familiares.

"Que Villaruel diga las payasadas que quiera. No hay que perder tiempo en esta persona", sostuvo Carlotto al ser consultada por los dichos de Villarruel, a quien definió como "una mujer desquiciada".

"Se cree una reina que puede borrar todo y el país es de todos los argentinos", subrayó Estela de Carlotto.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, invitó a recorrer el Museo Sitio ESMA que fue "declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco".

"Se trata de un espacio de 17 hectáreas que pueden ser recorridos por todxs lxs argentinxs y visitantes de otros países", recordó el funcionario y nieto restituido en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

Además, recordó que en el predio también se puede visitar el Museo Malvinas y sus muestras, que "expresan la historia y memoria colectiva sobre nuestras islas".

Cabe destacar que en el debate presidencial, Milei manifestó nuevamente una postura cuestionable sobre la cuestión Malvinas ya que reivindicó el rol histórico de la exprimera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, responsable de la muerte de 634 soldados argentinos, y evitó ser contundente sobre su posición respecto a la autodeterminación de la población ocupante de las islas.

En tanto, la diputada Fernanda Vallejos sostuvo que Villarruel "además de mentirosa y perversa" es "cínica" ya que "no quiere memoria".

"Es parte de su estrategia prodictadura, en defensa de los genocidas .Fascistas y procesistas: nunca más", escribió en su cuenta oficial de X respecto a los discursos negacioncitas de Villarruel.

La sobreviviente de los centros clandestinos de "Banco" y "Olimpo" dictadura se preguntó si la propuesta de Villarruel es "para hacerle un monumento" al expresidente de facto Jorge Rafael Videla.

"El lenguaje de ella, por más que lo quiera edulcorar, es de cerrar espacios. Van a venir a avasallar todo. Lo que me sacó de casa y de la comodidad de la militancia anónima y me llevó al subte no fue tanto Milei, fue ella", reconoció al hablar de sus recorridas por los vagones del subterráneo dando a conocer su historia para generar consciencia de cara al balotaje.

"Esos mensajes cuasi demoniacos, malignos, es algo espantoso esta mujer. Villarruel habla de respeto encubriendo otras ideas mucho más tremendas que es borrar la Memoria, la Verdad y la Justicia", advirtió Lombardo a Radio Nacional.

El referente del MST del Frente de Izquierda, Alejandro Bodart, le recordó a la diputada que la ESMA se usa "para recordar lo que vos negás: el terrorismo de Estado que llevaron adelante los genocidas que visitas en las cárceles".

"Si quisieran soltar se lo impediríamos los millones que saldríamos a las calles. Única forma de enfrentar en serio y no de pico a una extrema derecha que ha crecido por el desbarranque social que han provocado décadas de gobiernos del PJ, la UCR y últimamente el PRO. No olvidemos, no perdonemos. Fueron 30.000!!", remarcó Bodart en X.

Daniel Schiavi, coordinador del equipo de Investigación y Archivo del Espacio de Memoria y Derechos Humanos de la ESMA, valoró que el predio mantiene "una ligación directa con la construcción de una sociedad democrática" y mantiene "una función educativa fundamental".

"No solo aquí se hace memoria, sino que se promueven derechos y se educan derechos. Se trata de prevenir la violencia institucional", remarcó al guiar una recorrida por el predio en una entrevista a C5N.

Añadió que allí "se resuelven y gestionan los asuntos indígenas" y se gestiona "el acceso a las tierras" y funciona el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense que "se dedica a detectar el origen por ADN de huesos y restos humanos" que ayudó a encontrar a los desaparecidos.

"En lo que fue la escuela de guerra naval hoy es el Archivo Nacional de la Memoria. Recopila todos los registros de la represión de la última dictadura militar como el registro de los desaparecidos y acumula historias de vida", añadió.

Sobre las declaraciones de Villarruel, sostuvo que le generan "en principio asombro" porque consideraba que "era un piso conquistado de la Argentina democrática".

"Estos grupos vienen trabajando como muy minoritarios, pero seguíamos sus publicaciones. La novedad es la proyección pública inédita a cuarenta años de democracia. Es una alerta de cómo llegamos a esta situación", completó.

El Museo Sitio de Memoria ESMA, ubicado donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del país durante la última dictadura cívico militar, ingresó el pasado 19 de septiembre en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, al ser declarado como un lugar con un "valor universal excepcional" durante la 45ª sesión del Comité del organismo que se desarrolló en Riad, Arabia Saudita.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco tomó la decisión tras examinar un total de 50 nuevas nominaciones, de las cuales 34 son de orden cultural, nueve natural, dos mixtas y cinco son modificaciones significativas en los límites, se informó oficialmente.

La misma fue ratificada por 194 países que forman parte de una comunidad internacional unida en la misión conjunta de identificar y proteger el patrimonio natural y cultural más importante de todo el planeta. (Télam)