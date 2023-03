La presentación como primer candidato a diputado provincial del referente de Juntos por el Cambio Federico Sciurano, dentro del espacio kirchnerista que lidera el actual gobernador Gustavo Melella, constituyó la novedad más saliente del cierre de candidaturas en la provincia de Tierra del Fuego.

Sciurano, un radical y ex intendente de la ciudad de Ushuaia, cumple actualmente su mandato como diputado provincial dentro del bloque de la UCR y se lo considera un integrante activo de Juntos por el Cambio (JxC).

Sin embargo, en la presentación de listas que concluyó ayer a las 23.59, de cara a las elecciones provinciales del 14 de mayo, Sciurano aparece como primer candidato de Concertación Forja, el espacio kirchnerista que lidera el gobernador Melella.

De hecho, la misma nómina postula en segundo lugar a la peronista Miriam Martínez y en tercero a Federico Greve, actual diputado oficialista y hombre de confianza del mandatario provincial.

El ex intendente radical ya había anunciado su desvinculación de JxC luego de mantener una disputa pública con referentes del espacio, como el diputado Federico Frigerio y el concejal Tomás Bertotto.

A partir de entonces, Melella había tenido distintos guiños públicos, cuando destacó la labor legislativa de Sciurano e incluso lo “invitó” a incorporarse a su espacio.

"El gobernador me convocó para pensar una realidad en el corto y mediano plazo, dentro de una lista con distintas miradas, con un objetivo apuntado a Tierra del Fuego y es por eso que he tomado la decisión de estar en Forja", subrayó hoy el ex referente de JxC en declaraciones a medios fueguinos.

En ese sentido Sciurano admitió un cambio de espacio político pero no de intereses: “no estoy en otro lado, voy a estar siempre en el mismo lugar. Voy a acompañar los proyectos que apunten al futuro. No tienen mucho sentido las discusiones entre dirigentes. Tenemos que poner la cabeza en pensar en miradas constructivas", afirmó.

También dijo que "al gobernador lo conozco hace muchos años y siempre hemos tenido una relación de respeto. La realidad de la Argentina es que las miradas absolutistas nos están haciendo fracasar”, agregó.

Sciurano estaba enrolado actualmente en “Evolución”, el partido de Martín Lousteau, aunque también estuvo presente en la conferencia brindada en Ushuaia por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a través de sus redes sociales criticó medidas del gobierno nacional como el pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte Melella, alineado con el presidente Alberto Fernández, fue uno de los gobernadores que avaló expresamente el juicio a los cortesanos.

Sin embargo, el gobernador y Sciurano tuvieron coincidencias públicas en materias como la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el régimen de promoción industrial vigente en la provincia. (Télam)