La secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Dina Sánchez, replicó al expresidente Mauricio Macri por su reciente alusión a los "planeros" y le reclamó al fundador del PRO que explique "dónde están los dólares con los que endeudó a todos, que no llegaron a los sectores populares".

"Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida", dijo el lunes por la noche Mauricio Macri en una entrevista por el canal A24.

"En vez de hablar de planes por qué Macri no nos explica dónde están los dólares con los que nos endeudó a todos (por el préstamo millonario que solicitó al Fondo Monetario Internacional durante su mandato presidencial) y que no llegó a los sectores populares", le respondió Sánchez en diálogo con Radio 10.

Además, pidió al exmandatario "que deje de hablar desde el desconocimiento porque es muy fácil desde la comodidad hacer ese comentario" y sostuvo: "A nosotros nos genera mucha bronca porque son declaraciones de odio"

MIRÁ TAMBIÉN La Cámara de Casación ordenó que el caso DAlessio pase a Comodoro Py

El sector de la economía popular "trabaja mucho y se ha triplicado nuestro trabajo en el contexto de pandemia", dijo e invitó a Macri a recorrer "cualquier unidad productiva de la economía popular".

La dirigente resaltó el rol de la economía popular en la pandemia cuando el sector confeccionó barbijos, mantuvo activos comedores y produjo alcohol en gel "para que los espacios en los barrios no se cierren", detalló la referente social.

Click to enlarge A fallback.

"Es muy desgastante tener que estar explicando todo el tiempo que el salario social complementario que cobramos no un plan social", sino que "complementa a las tareas que venimos realizando hace mucho tiempo", agregó.

Sánchez añadió que "hay sectores que solamente hablan cuando ni siquiera han sido solidarios en pandemia donde a todos nos tocó de la misma manera, porque el coronavirus no distinguió clases sociales, pero los mal llamados 'planeros' pusimos el cuerpo desde el primer día".

MIRÁ TAMBIÉN Entregan subsidios por más de $ 11 millones a familias vulnerables de Catamarca

"Esto no me sorprende porque siempre ha expresado el odio hacia las clases humildes y me parece indignante porque hay millones de personas trabajando en la economía popular y que no cobran nada", concluyó. (Télam)