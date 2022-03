El economista Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, sostuvo hoy que el acuerdo que alcanzó el Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "es un programa mediocre y tiene algunas metas que son complicadas de cumplir". En diálogo con "Cristina sin vueltas" por Radio Rivadavia, Redrado consideró que "es un programa que no resuelve los problemas fundamentales de Argentina, que son la inflación, el estancamiento económico y su consecuencia que es más argentinos debajo de la línea de pobreza". Al respecto de las metas que observa de difícil cumplimiento detalló que se refiere a "la meta monetaria", y explicó que en ese punto se plantea hacer una fuerte reducción del año pasado a éste, que alcance el 25%. "El otro objetivo difícil de cumplir es la acumulación de reservas", señaló, a pesar del desembolso que promete hacer el FMI en concepto de Derechos Especiales de Giro una vez que el parlamento apruebe de manera definitiva el acuerdo. En ese sentido, remarcó que "el acuerdo no genera expectativas que permitan aumentar las exportaciones y por lo tanto aumentar las divisas que tiene el BCRA" y definió que "este es el talón de Aquiles hoy en el corto plazo de la política económica". Con respecto a la posibilidad de aumento en las retenciones sobre el campo, el economista señaló que "son más de lo mismo y viejas recetas, que por lo tanto es lo que hay que superar". "El tema viene por trabajar el área del gasto, repensando al país porque las instituciones nuestras están absolutamente agotadas", dijo, y aseguró que "las retenciones no generan más exportaciones ni más dólares". En cuanto a la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, y de su equipo, aseguró que "los resultados son malos", y argumentó que "cualquier indicador que se tome de la política económica ha sido negativo", por lo que "no hay un proceso de crecimiento por delante". Asimismo, habló de la confianza como aspecto fundamental en la economía y dijo que "la confianza es una precondición de la implementación de cualquier política económica", "Sin plan, equipo y leyes con mayorías especiales, no vas a generar la credibilidad que se necesita", afirmó. JM/OM NA