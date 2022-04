La diputada porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, realizará hoy una actividad frente a la Legislatura para impulsar un proyecto de ley de su autoría, con el busca reformar el sistema de comedores y viandas escolares de la Ciudad de Buenos Aires, ya que asegura es de "baja calidad nutricional" e incluso provocó "intoxicaciones" en algunos alumnos.

"Si bancas la iniciativa: vení este viernes a la peatonal en la puerta de la Legislatura porteña", escribió la diputada en su cuenta de Twitter.

La actividad está prevista que se desarrolle a partir de las 16.30 en Perú 160, frente a las puertas del Poder Legislativo porteño.

La semana pasada, Fernández presentó, junto a su compañero de bloque Matías Barroetaveña, un proyecto de "ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas", el cual busca "transformar el funcionamiento de los comedores y viandas en jardines, primarias y secundarias" de la Ciudad.

Tras presentar el proyecto, Fernández publicó un video en sus redes sociales en el que denunció la "baja calidad nutricional" de los alimentos distribuidos por el actual sistema de alimentación escolar, y aseguró que, incluso, hubo "intoxicaciones ligadas a comida en mal estado".

"Hay pibes que en la escuela tienen la única comida del día", señaló la legisladora en el video y dijo que el Gobierno porteño "en vez de garantizarle una comida rica y sana, los obligan a comer con asco o a correr el riesgo de terminar internados".

En ese sentido, precisó que el gasto "del desayuno de cada pibe, por unas galletitas de agua y una chocolatada berreta, es de $37", al tiempo que afirmó que el monto asciende a $710 "en cada funcionario de la Secretaría de Transformación Cultural, con tostadas de pan integral, mermelada, queso crema, jugo exprimido, cafés y varios tipos de tés".

Para mejorar el sistema de comedores, Fernández propone la "universalización y gratuidad de la asistencia alimentaria escolar" y prohibir que las empresas que fueron multadas por un mal servicio puedan proveer alimentos.

También que las frutas y verduras estén producidas por cooperativas agroecológicas y que se incentive la compra de alimentos a pymes, así como la creación de una comisión interdisciplinaria integrada por nutricionistas y actores de la comunidad educativa que controlen los menús y la implementación.

"Creo que no debería ser mucho pedir que ningún pibe se intoxique comiendo en la escuela" y que la comida "no solo tiene que ser mínimamente sana, tiene que ser rica. Defendamos la mejor infancia posible, las mejores escuelas y un estado sensible", manifestó Fernández.

En tanto, el coautor del proyecto, Matías Barroetaveña, afirmó que "la gestión de los comedores escolares de la ciudad es calamitosa y requiere una urgente revisión", y agregó que "son más de 12.600 millones de pesos que año a año se destinan a unas pocas concesionarias para la provisión de un servicio ineficiente, plagado de denuncias por desmanejos y hasta casos de intoxicación masiva (Télam)