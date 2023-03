El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) resolvió hoy rechazar un recurso extraordinario de inconstitucionalidad presentado por Cecilia Goyeneche, quien fue destituida de su cargo como procuradora adjunta provincial en mayo del 2022 por un Jurado de Enjuiciamiento, tras no haberse excusado en una causa en la que tenía relación con uno de los involucrados.

"Los diferentes criterios interpretativos no pueden traducirse de ningún modo en arbitrariedades", consideró el vocal Miguel Ángel Giorgio, quien aseguró que la decisión de destituirla "no posee fisuras argumentales".

En ese análisis, el juez dijo que no se aprecia una "incompatibilidad entre el razonamiento efectuado" por el jurado de enjuiciamiento y las pruebas de la causa, sino una "mera disconformidad" de Goyeneche.

A fines del 2021, Goyeneche fue acusada por mal desempeño en su cargo por no haberse apartado de una investigación de corrupción en la que uno de los imputados tenía relación con ella y su esposo, con quienes compartían sociedades e inmuebles.

La acusación fue presentada por dos abogados radicales, Guillermo Mulet y Rubén Paglioto, pero la ex procuradora aseguró que el peronismo estaba detrás y que influyó en la decisión del jurado de enjuiciamiento.

"Sin dudas (el gobernador, Gustavo) Bordet fue cómplice", había dicho en ese entonces, y lo acusó de "haber trabajado" para que el jury "vote en ese sentido".

Este viernes, el tribunal decidió rechazar los cuestionamientos de Goyeneche, al considerar que se trata de un "repertorio de reproches" que no puede ser interpretado como "falta de parcialidad por el sólo hecho de haberle resultado adversa" la decisión.

El vocal Giorgo advirtió durante todo el proceso de enjuiciamiento "un particular cuidado de no caer en razonamientos arbitrarios", y el fallo que la destituyó brindó razones para explicar "el deber de objetividad" que tenía que tener y, por ende, "el deber de apartarse cuando no estén dadas las condiciones" de objetividad.

En ese marco, precisó que esa objetividad no puede "quedar librada a la autopercepción o íntima convicción personal" de quien tiene que apartarse.

Aún así, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano recordó hoy que esa no fue la causa por sí sola de la destitución, sino "el impacto negativo y perjudicial que tuvo para la investigación penal" la relación de Goyeneche con uno de los imputados.

"Fundamentalmente, el ocultamiento de las relaciones personales que se le reprocharon", continuó el juez, y destacó el fallo del jurado con un desarrollo argumental "cuanto menos coherente del derecho".

Los vocales Leonardo Portela, Jorge Pirovani, Germán Carlomagno, Gervasio Labriola, Paola Firpo y Alejandro Grippo adhirieron al voto del vocal Giorgio, mientras que el vocal Walter Carballo y la vocal Susana Medina se abstuvieron. (Télam)