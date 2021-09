Click to enlarge A fallback.

El Frente Todos por Jujuy rechazó hoy la destitución de un concejal de la ciudad jujeña de Humahuaca, aprobado por el Concejo Deliberante local alegando una supuesta incompatibilidad de funciones, luego de que el mismo fuera convocado en medio de la pandemia a cumplir funciones por su también condición de profesional de la medicina.

Se trata de Daniel Ábalos, quien fue destituido en la jornada de ayer mediante argumentos que salieron a desestimar los distintos espacios que conforman el Frente Todos por Jujuy, y que reclaman además “el cese de las persecuciones políticas a dirigentes del peronismo disfrazadas de actos institucionales”.

“El concejal Ábalos es médico y se encuentra de licencia en el hospital de Humahuaca, por su profesión fue convocado por los hospitales de La Quiaca y Susques en medio de la pandemia a realizar guardias los sábados y domingos”, expusieron en un comunicado de prensa.

Agregaron que se trata de “una prestación de servicios amparada en el Decreto Acuerdo Nº 1205-S/2020 dictado por el Poder Ejecutivo provincial, que en nada se superponía con su rol de concejal, máxime considerando que mientras realizó las guardias el Concejo Deliberante de Humahuaca se encontraba sin sesionar”.

El decreto dictado por el gobernador Gerardo Morales declaró “el estado y situación de disponibilidad del personal del sistema de salud público y privado, con atribución de establecer ubicación, destino y horarios de prestación funciones o tareas en Unidades de Organizaciones del Sistema Público de Salud”, de acuerdo “a las necesidades del servicio y requerimientos que demanden la emergencia epidemiológica declarada en la provincia de Jujuy”.

“En una vergonzosa resolución exprés del Concejo Deliberante de Humahuaca destituyeron al concejal Daniel Ábalos, reconocido médico de esa comunidad, por cumplir con su juramento hipocrático de salvar vidas, una elemental obligación médica agravada por el contexto de la pandemia”, indicaron desde el frente político que encabeza la diputada nacional Carolina Moisés.

En tanto, remarcaron que quienes conocen la provincia “saben muy bien que es casi imposible conseguir médicos que quieran desempeñarse en la zona de Susques, y el doctor Abalos asumió esa responsabilidad cumpliendo con su deber de cuidar la salud de todos los ciudadanos”.

En declaraciones radiales, Abalos cuestionó la medida votada por sus pares y adelantó que recurrirá a la Justicia para que se la deje sin efecto.

“El proceso y la investigación no han sido claros, y pediremos que se revea esta injusticia porque acá no hay incompatibilidad, simplemente he cumplido con mi profesión en el acto de atender gente en situación de pandemia en los hospitales donde fui convocado porque faltaban recursos humanos”, explicó el concejal justicialista al respecto. (Télam)