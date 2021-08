El Tribunal Electoral de Salta aseguró hoy que las pantallas del sistema de votación electrónica ya fueron aprobadas, por lo que no pueden ser modificadas para las elecciones legislativas provinciales del próximo domingo 15 de agosto.

Así el organismo respondió a la presentación realizada por el Frente Grande (FG) salteño, para garantizar el acceso al voto en el idioma de los pueblos originarios.

"Sabíamos que en el tiempo que quedaba era materialmente imposible solucionar este problema, pero queríamos que al menos se comprometan para el futuro", expresó a Télam el vicepresidente del Frente Grande de Salta, Diego Saravia.

El dirigente realizó estas afirmaciones luego de recibir la respuesta del Tribunal Electoral sobre una presentación realizada por esta fuerza política para garantizar el acceso al voto en el idioma de los pueblos originarios en las elecciones legislativas provinciales del próximo domingo.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la audiencia para fijar las pantallas del sistema de votación electrónica de Salta ya se realizó y oportunamente no se realizó este planteo, por lo que el Tribunal le respondió que ya no puede formular las modificaciones solicitadas por el FG.

"El pedido tenía dos puntos: uno era la incorporación de todas las lenguas originarias y el otro era un pedido de pauta porque no hay ningún medio del departamento Rivadavia en el Sistema de Pautas del Tribunal Electoral", detalló Saravia.

Sostuvo que ningún candidato, "no solo los nuestros, no han tenido la posibilidad de expresar sus ideas por los medios porque no existen medios registrados, por lo tanto, pedíamos que se les entregue a los candidatos de la zona dinero en efectivo para poder pautar con los medios que, sí existen, pero no estaban registrados, y de eso no nos han respondido nada".

Para Saravia, se trata de "una doble discriminación", por el "tema del lenguaje" y porque "no existen medios de comunicación disponibles".

En particular, se solicita que "se permita al votante elegir su lengua en las pantallas y botones del sistema de voto electrónico y en los audios disponibles" y "se emitan manuales y material de ayuda en dichas lenguas originarias".

(Télam)