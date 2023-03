El juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Aurelio Ammirato rechazó hoy una acción de amparo promovida para que se interrumpan las obras de nivelación de la calzada con la acera en un tramo de la calle Bolívar, de la ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes de Tribunales.

En contra de lo argumentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, el juez concluyó que las obras de reducción de la vereda y nivelación con la calzada y la plantación de ejemplares de Santa Rita entre las avenidas Independencia y Juan de Garay, en el barrio San Telmo, no afectaban el Patrimonio Histórico de la CABA.

La Asociación había pedido conservar las actuales dimensiones, particularmente la altura que separa aceras de la calzada, manteniendo el ancho y alto, ya que las tareas proyectadas "no respetan las normas urbanísticas de protección del casco histórico" cercano al Mercado de San Telmo.

"La nivelación de la calzada con la acera -acotó- genera una modificación sustancial del espacio público del Casco Histórico, violando el mandato del Código Urbanístico (CU) de proteger y mantener las características morfológicas socio-funcionales y espaciales" que definen a esa zona "como una importante expresión cultural y de interés ambiental de la Ciudad".

Al contestar la demanda, el Gobierno de la ciudad negó que hubiese un perjuicio y destacó que los proyectos "tienen por objeto activar el área del casco histórico en términos culturales, turísticos y comerciales" facilitando la "accesibilidad" para personas con discapacidad.

Agregó que se buscaba favorecer la circulación a pie y reforzando la conexión entre el Mercado de San Telmo y la Plaza Dorrego, consolidando el núcleo del circuito turístico del Casco Histórico de la Ciudad, cuidando, de este modo, la no degradación de un espacio con gran valor patrimonial que posee una alta concurrencia de visitantes".

Según el juez "las obras autorizadas no conllevan la alteración de la dimensión de las veredas y no se revelan antagónicas con las previsiones específicas del CU para este sector de la ciudad" y "no se advierte que los trabajos contraríen la identidad del casco histórico o supongan una modificación sustancial del espacio público en el área, que pueda configurar una lesión al patrimonio urbano, histórico y cultural". (Télam)