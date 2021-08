El abogado laboralista y actual director de YPF, Héctor Recalde, consideró hoy que los argentinos salieron de la pandemia provocada por el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri e ingresaron en la del coronavirus, y sostuvo que "la redistribución de la pobreza es la gran deuda" que tiene el país.

"Salimos de la pandemia de (Mauricio) Macri, entramos en esta pandemia del coronavirus. Pienso que es una suerte que no esté Cambiemos en el Gobierno en este momento. Ese señor dijo en 2017 que pertenecía a la mafia de los abogados laboralistas. La verdad, que algo así, viniendo de esa persona me levanta. Es una una cocarda", señaló Recalde de en declaraciones a la radio online "El Bucle".

El exdiputado nacional por el justicialismo consideró además que "la gran deuda que tiene actualmente Argentina es la redistribución de la riqueza", y recordó que "el derecho a la participación en las ganancias está garantizado en la Constitución nacional, pero no opera en la realidad".

En el único lugar donde se asegura la participación de los trabajadores en las ganancias es en la empresa Bridgestone, y en algún otro sector de la actividad bancaria. En las demás actividades no se cumple", remarcó Recalde.

Recalde recordó al abogado Norberto Centeno --secuestrado y asesinado por la última dictadura militar en la Noche de las Corbatas-- que "fue el principal redactor de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744", una norma con la cual "se corrigieron desigualdades".

"Un trabajador y un empleador no contratan por igual. Entonces, la ley lo que hace es igualar. Proteger al más débil. Por eso como laboralista, me gusta trabajar más con los sindicalistas que son denominados como combativos. Pero respeto a los dialoguistas, aunque a veces no encuentran resultados", subrayó.

En relación al posible cambio en la titularidad de la Corte Suprema de Justicia, Recalde consideró que Carlos Rosenkrantz, el actual presidente del alto tribunal, "previene con mucha relación con el poder económico y está bien que se lo cambie".

"Me da la sensación que (Ricardo) Lorenzetti tiene más voluntad de conducir la Corte, que (Juan Carlos) Maqueda, por ejemplo", subrayó. (Télam)