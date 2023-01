Héctor Recalde, ex diputado nacional y actual integrante del Consejo de la Magistratura, consideró hoy que la decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar el juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, “es la correcta” porque “más allá del resultado” que la iniciativa tenga en el Parlamento, “no se puede admitir la impunidad”.

“Las pruebas son evidentes. La actitud del Presidente impulsando el juicio político a Rosatti es la correcta. No se puede admitir la impunidad más allá del resultado, del cual deberán hacerse cargo aquellos que no acompañarán esta medida en la Cámara de Diputados. Deberán responder ante el pueblo y la historia”, señaló Recalde en declaraciones a radio AM 530.

En ese sentido, el abogado laboralista sostuvo que “hay que avanzar“ con este intento de remoción para Rossatti, ya que el solo hecho de que el pedido llegue a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, pone el tema ”en la opinión pública”.

El presidente Alberto Fernández anunció el domingo pasado su decisión de impulsar el juicio político a Rosatti, luego que se filtraran presuntas conversaciones de chat que Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal había mantenido con el ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro.

En esos intercambios, Robles le sugería a D’Alessandro maniobras para favorecer ante la Corte el reclamo por los fondos coparticipables, en el contexto del litigio entre el distrito capitalino mantiene con la Nación.

“¿Alguien puede creer que el secretario –Silvio Robles– puede escribir toda una posición a favor de la oposición sin haber recibido letra de alguien que está muy cerca de él?”, se preguntó.

Sobre el destino de este pedido de juicio político en el Congreso, el abogado laboralista estimó que “seguramente no se conseguirán los dos tercios en Diputados, pero que ya la Comisión de Juicio Político comience a tratar el tema, es todo un avance que permite instalar el punto en la opinión pública”.

“Luego, tenemos que militar la cuestión porque a los compañeros y compañeras de a pie no le llegan estos temas porque tienen otras preocupaciones, aunque les debería llegar porque esto influye en la vida cotidiana”, planteó.

Recalde aseguró que “esto demuestra lo que plantea la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, democracia o mafia. Hay todo un entramado mafioso que en realidad lo que persiguen son negocios. No es una cuestión ideológica. Basta con leer los chats para ver que son negocios de toda índole”, remarcó.

Por otra parte, el abogado miembro del Consejo de la Magistratura afirmó que “la respuesta a las corporaciones es que el pueblo se exprese en las calles el próximo 24 de marzo, en apoyo al Gobierno, a Cristina y en desprecio de las actitudes mercantilistas de estos sectores”.

Respecto a la estrategia del Frente de Todos (FDT), manifestó que “toda la fuerza debe estar en un solo punto: Rosatti, que tiene varios pecados encima y el primero es como fue designado por un decreto en comisión del presidente Mauricio Macri”.

Siley, también a favor

Vanesa Siley.

La diputada nacional por el FdT Vanesa Siley también respaldó la decisión del Presidente de impulsar el juicio político contra Rosatti, al señalar que se trata de una iniciativa ”necesaria para defender la democracia“.

“Es muy importante que un presidente de la Nación con gobernadores inicien un juicio político y defiendan la democracia. Los pedidos de este tipo tienen que tener un proceso de investigación como cualquier procedimiento judicial”, explicó Siley.

Para Siley, “el fondo de la cuestión es la defensa de los intereses de la sociedad” y recordó que a Rosatti “no lo votó nadie”.

Capitanich: hay que enjuiciar a toda la Corte

Por su parte, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, acusó a la Corte Suprema de “actuar con parcialidad política” y responder al PRO y apoyó la idea del Presidente de promover el juicio a todo el tribunal.

“Cuando existe una parcialidad manifiesta de la Corte que implica no cumplir con la Constitución y las leyes hay que hacer valer esta herramienta institucional que es el juicio político”, sostuvo el mandatario provincial.

“La Corte actúa con parcialidad política y responde a un solo partido político, el PRO, y obviamente a Juntos por el Cambio (JxC), por eso salen a defender con comunicados y operaciones”, lanzó el ex jefe de Gabinete.

(NA / Télam)