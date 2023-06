La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entregaron hoy 655 resoluciones jubilatorias en ese partido del sur del Conurbano en el marco del Plan de Pago de Deuda Previsional. El acto se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Quilmes, donde participaron cientos de adultos mayores. "Estamos muy contentos de haber estado en Quilmes acompañandoa Mayra Mendoza, que tanto hace por las jubiladas y jubilados, porque si bien desde Anses estamos en todas las ciudades de la Argentina jubilando personas e iniciando jubilaciones gracias al Plan de Pago de Deuda Previsional, en algunos lugares el impacto de nuestros trámites y la cantidad de personas que se acercan son más, y eso es cuando del lado del intendente, del municipio y de la gestión local, hay compromiso y un fuerte trabajo para que no quede ningún vecino o vecina sin su jubilación", sostuvo Raverta. Asimismo, agregó: "Queremos que vivan con alegría esta nueva etapa, esta jubilación, porque seguramente todos los días, cuando prenden la tele, escuchan que aún hay personas que creen que las argentinas y argentinas que trabajaron toda su vida como ustedes, pero sus patrones no les hicieron los aportes, no merecen este derecho". "En realidad, lo importante son todos los años de trabajo y esfuerzo que ustedes realizaron a lo largo de su vida. Eso es lo que ponemos en valor con esta ley de Plan de Pago de DeudaPrevisional que les garantiza un ingreso mensual y un aumento trimestral, pero además el acceso a un crédito para concretar un viaje pendiente o arreglar su casa y tener la mejor obra social de Latinoamérica, que incluye un médico de cabecera y 160 medicamentos gratis", precisó. En tanto, Mendoza destacó: "Gracias a la titular de Anses,Fernanda Raverta y a todo el equipo de trabajo porque, a partir de la articulación que tenemos con las oficinas de Anses locales en Quilmes, Bernal y en San Francisco Solano, es que hemos podido tramitar más de 2.900 jubilaciones a partir de la moratoria que es que el pago de deuda previsional, que hace poquito tiempo se sancionó en el Congreso y que hoy nos da la posibilidad para que muchas personas, mayoritariamente mujeres, puedan acceder al derecho a su jubilación". En relación a la actividad desarrollada en la jornada, la jefa comunal especificó: "Entregamos cientos de estas resoluciones que le da la posibilidad a esas personas de ejercer ser su derecho y de comenzar a vivir una etapa de su vida, que tiene que ver con disfrutar tanto esfuerzo que han hecho durante sus años de vida

Así que, una vez más, junto a Fer, junto a todo su equipo de trabajo, estamos celebrando la posibilidad de garantizar derechos para nuestra ciudad". Sobre el Plan de Pago de Deuda Previsional. El plan de pago posibilita que 800 mil argentinas y argentinos que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con 30 años de aportes, porque sus empleadores no se los realizaron, regularicen su situación y accedan a una jubilación

Al día de hoy, 150 mil iniciaron el trámite en las oficinasde Anses. Para iniciar la gestión, la persona debe solicitar un turno enwww.anses.gob.ar, Trámites y Servicios, Turnos, Solicitar un turno y elegir Plan de Pago Deuda Previsional - Asesoramiento. Asimismo, en las localidades en donde hay más demanda de turnospara iniciar los trámites, ANSES abre sus oficinas los sábados. GAM NA