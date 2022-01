La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, repudió hoy las polémicas declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sobre la deserción escolar atribuida a la pandemia y señaló que es una "subestimación hacia la capacidad de las y los adolescentes" y de las "herramientas que tiene el Estado para acompañarlos a retomar sus estudios".

Así se pronunció sobre lo expresado por Acuña el martes pasado en una entrevista, en la que la funcionaria de CABA consideró que las chicas y los chicos que dejaron la escuela como consecuencia del coronavirus "ya están perdidos en los pasillos de una villa o cayeron en la actividad del narcotráfico".

"Nuestro gobierno nacional confía, cree y reconoce el esfuerzo que hacen los chicos para salir adelante", contrastó Raverta y añadió, en una réplica directa a las palabras de Acuña: "Pensar que no hacen un esfuerzo para salir adelante o que no tienen capacidades no está bien y mucho menos viniendo de quien tiene la responsabilidad de generar políticas educativas en la ciudad de Buenos Aires".

En su respuesta, la titular de la Anses destacó la importancia de "acompañar con políticas activas" desde el Estado a los jóvenes, para que "retomen y puedan finalizar sus estudios", y en ese sentido ponderó que este mes, con la ampliación de las becas Progresar anunciada en diciembre por el presidente Alberto Fernández, "17 mil jóvenes que habían dejado la escuela se comprometieron a retomar sus estudios".

También, la directora hizo hincapié en que, si bien el Estado tiene que garantizar que las chicas y los chicos que dejaron la escuela vuelvan a las aulas, "es una responsabilidad de todos" que ese objetivo se concrete, por lo que deben comprometerse adolescentes, familias, escuelas y la comunidad educativa en general.

"Sabemos que fue complejo sostener la escolaridad durante la pandemia, pero (desde Anses y el ministerio de Educación de la Nación) asumimos que nuestra responsabilidad no es estigmatizar ni señalar, sino acompañarlos para que vuelvan a la escuela, y sigamos poniendo a nuestra Argentina en marcha", finalizó la titular de Anses.

El 13 de diciembre pasado, el presidente Alberto Fernández anunció la ampliación del Progresar, destinado a fortalecer el sostenimiento en la escuela secundaria con fondos del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas.

El programa consiste en el otorgamiento de una beca o aporte económico de 5.677 pesos mensuales por cada joven, con condicionalidades de matriculación, asistencia y rendimiento académico. Se cobra el 80% todos los meses y el 20 por ciento restante al finalizar el período.

Pueden postularse a las becas todos las y los jóvenes de entre 16 y 17 años que estén cursando la escuela pública secundaria, como también aquellos que la hayan abandonado (que no estén matriculados en 2021) pero que se comprometan a retomar sus estudios mediante una declaración jurada.

En todos los casos, el ingreso del grupo familiar al que pertenecen no debe superar tres veces el salario mínimo, vital y móvil, cuyo importe actual equivale a 31.938 pesos.

La inscripción al Progresar continúa abierta hasta el 31 de enero de 2022 en el portal www.argentina.gob.ar/educacion/progresar.

