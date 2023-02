La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, les pidió hoy a los representantes de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados que no bloqueen el tratamiento de la moratoria previsional en el recinto, y que “deje discutir” para que el el oficialismo pueda conseguir los votos necesarios.

En una reunión atípica de la comisión de Previsión y Seguridad Social, ya que la iniciativa logró dictamen el 30 de noviembre pasado, la funcionaria resaltó que “el 95% de los hombres y mujeres de la Argentina que tienen edad de jubilarse, están jubilados”, y la idea del Gobierno es “seguir manteniendo ese nivel de cobertura” previsional, que es “único en la región”.

En un mensaje a la oposición, Raverta aclaró que no se le está pidiendo a nadie que “vote en contra de sus ideas” sino que den quórum para que el proyecto se pueda someter a votación. En este marco, recordó que cuando ella fue diputada opositora en tiempos del Gobierno de Cambiemos y se puso en discusión de la Cámara baja la modificación de la fórmula de movilidad, ella acudió al recinto y votó en contra de una ley que según aseguró le arrebató a los jubilados un 19,6% de poder de compra.

“Yo vine al recinto, discutí y voté en contra”, mencionó, pero igualmente “el oficialismo construyó mayoría y cambió la ley”, dijo. “Pedimos que nos dejen discutir, que esta ley se pueda tratar en el recinto y así de esa manera, el oficialismo, como funciona en democracia, intente juntar los votos necesarios para tener una ley que entendemos como Gobierno que es imprescindible para que 800 mil personas puedan acceder a una jubilación durante este año”, remarcó.

De acuerdo a estadísticas oficiales, 9 de cada 10 mujeres cuentan con edad jubilatoria pero no pueden acceder a ese derecho porque no acumularon la cantidad de años de aportes mínimos requeridos por el sistema previsional

En el caso de los hombres, 7 de cada 10 adultos mayores de 65 no puede jubilarse por la misma razón. “No es algo que le viene bien a nuestro Gobierno, a nuestra fuerza política, a la ANSeS. Le viene bien a los argentinos y argentinas, porque en Argentina hay una sola mujer de cada diez que tiene 30 años de aportes. Por eso es absolutamente urgente que podamos debatir en el recinto esta ley”, sostuvo Raverta.

En la previa a esta reunión de comisión, el Gobierno había dejado trascender que de no prosperar el proyecto de ley en sesiones extraordinarias por el cepo al Congreso que viene proponiendo Juntos por el Cambio (y también el interbloque Federal que alega no estar dispuesto a aportar quórum hasta que las dos fuerzas mayoritarias no zanjen sus diferencias) va a proceder por decreto.

Sin embargo, es consciente de que se trata de una solución precaria, ya que un decreto es fácilmente revocable por un Gobierno de turno que no tenga las mismas prioridades (en este caso por los adultos mayores que no alcanzan los 30 años de aportes). Esto explica la insistencia de Raverta, que intentó en todo momento convencer a los diputados de la oposición con fundamentos

La titular de ANSES desmintió que la moratoria planteada vaya a tener un costo fiscal adicional a lo ya presupuestado. “Cuando trabajamos la estimación de lo que íbamos a necesitar, lo hicimos por edad de jubilación, por lo tanto en el presupuesto ya está contemplado que las mujeres de 60 años y los hombres de 65 años se puedan jubilar. Además contábamos con que esta ley iba a salir. Todo indicaba que en esta Cámara se iban a reunir los votos necesarios”, expresó.

Tras el discurso de Raverta, llegó el turno del resto de los invitados, entre los cuales sólo se ausentó el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. La secretaria de Previsión y Seguridad Social de la CTA, Sandra Zapatero, planteó la “preocupación por la dilación en el tratamiento de este proyecto de ley” para dar respuesta a la situación de las personas que no pueden jubilarse a raíz de sus deudas previsionales. Destacó que el problema afecta a trabajadores formales “cuyos empleadores no han hecho los aportes y sí lo han deducido de los salarios”, pero especialmente afecta a “los que estuvieron casi toda su vida laboral en situación informal, y para quienes se dedicaron a las tareas de cuidados”.

”Necesitamos que esta reparación, que es tan justa, necesaria y urgente, sea acompañada por la participación de la riqueza nacional. Tenemos que pensar en un impuesto que grave a los más ricos“, sumó Zapatero. A propuesta del Frente de Izquierda expuso la experta en derecho previsional Lucía Ortega, quien hizo hincapié en que ”hoy en día la gran mayoría de las personas que se jubilan lo hacen gracias a una moratoria y esta opción ya está cerrada“. ”Sólo queda acceder a la PUAM, que es una pensión un 20% más baja que el haber mínimo, y que para las mujeres significa elevar la edad jubilatoria a los 65 años“, lamentó.

En ese sentido, afirmó que ”es importante una moratoria previsional“, si bien reconoció que es ”insuficiente, porque aún teniendo una ley por los próximos dos o cuatro años este problema no se va a solucionar, porque hay un problema más grave en el sistema previsional que es el del desfinanciamiento y un mercado laboral cada vez más fragmentado“. A su turno, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, Silvana Capece, coincidió en que ”es importante que este proyecto se trate, se debata y salga, porque la imposibilidad de acceder a las prestaciones previsionales incluye también la imposibilidad de acceder al seguro médico“.

”Es decir, hay un agujero dentro de la obligación constitucional del Estado Nacional“, advirtió, y agregó: ”Llamamos al Estado Nacional y a los Estados provinciales a que articulen las medidas que sean necesarias para el debido contralor de las prestaciones previsionales“. Por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expuso Micaela Branco, quien recordó que las deudas previsionales de las personas que ahora no se pueden jubilar por falta de aportes acreditados tiene como origen ”cuestiones ajenas a su voluntad en la gran mayoría“ de los casos.

”Se trata de una deuda contraída por carencias estructurales de un sistema“, añadió. Por su parte, el secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente, Javier Palma, advirtió que ”esta gente que llega a la edad jubilatoria y no se puede jubilar es víctima de un largo proceso de informalidad laboral, de precarización, y no debe caer sobre ellos el blanqueo de esa situación pasada“. ”Son las patronales las que deben pagar y el Estado también“, remató. El Frente de Izquierda y el interbloque Provincias Unidas ya comprometieron que acompañarán el quórum para habilitar una sesión en la que se ponga en consideración el proyecto de regularización de deudas previsionales, coloquialmente denominada ”moratoria"

Sin embargo, para llegar a las 129 voluntades necesarios para iniciar la sesión le faltarían cuatro diputados más, y ahí entra en juego el rol clave del interbloque Federal, que sigue rehén de discusiones internas entre los (muy) distintos espacios que lo conforman. Mientras el interbloque Federal estira la duda porque no quiere quedar pegada a las peleas escandalosas que suelen suscitarse entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, desde el oficialismo, con Raverta a la cabeza, también ponen fichas a que persuadir a algún sector de la principal coalición opositora para que se desmarque y aporte quórum.

De ahí se entiende bastante mejor la convocatoria rara avis que realizó la titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, teniendo en cuenta que el proyecto ya tiene dictamen y no es tradición agendar una reunión informativa con posterioridad a ese hecho. SH/MG/SPC NA