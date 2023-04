La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aseguró que la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional "no se contradice" con las recomendaciones del FMI. Raverta señaló que más allá de las restricciones marcadas en la última resolución "el número de 800.000 (personas que podrían acceder a la jubilación) se mantiene". Dijo que la ley "permite solucionar los trayectos laborales no formalizados", garantizando el acceso a una jubilación. Desde el organismo informaron que, durante el primer día de atención, iniciaron el trámite para 2.290 solicitantes que -de cumplir con los requisitos- podrán acceder al beneficio a través del plan de pagos que permite regularizar los aportes faltantes a personas en edad de jubilarse. En un encuentro con la prensa, Raverta aseguró que el sistema jubilatorio estuvo en riesgo porque "los diputados de la oposición no dieron el quórum necesario por 2 meses" debido a que "tienen un modelo de seguridad social distinto" al de su gestión. "La prioridad hoy está en el bolsillo de los jubilados. Cuando la fórmula de movilidad -atada 50% a la recaudación y 50% al RIPTE (remuneración promedio)- no nos deja conformes, hacemos refuerzos de ingresos. Para adelante el problema se resuelve con trabajo genuino y formal. Para atrás con moratorias", indicó. En ese sentido, sostuvo que el plan de pagos "tiene el espíritu de las moratorias anteriores, pero mejoradas", en relación con las iniciativas llevadas a cabo en 2004 y 2014. "Perdimos 3 meses de poder jubilar a las personas porque la oposición no bajó a sesionar. Pero si nuestra capacidad operativa nos lo permite y podemos establecer más turnos para ponernos al día, lo haremos. Contamos con más de 13.000 trabajadores", aseguró la titular de la ANSES. La semana pasada, ANSES y AFIP dieron a conocer la segmentación socio-económica a través de la cual se evaluará si los solicitantes pueden acceder al plan. A través de una resolución conjunta, establecieron los límites de ingresos y patrimonio para poder inscribirse. Sin embargo, quienes excedan los niveles de ingresos mensuales o de patrimonio determinados sólo podrán cancelar la deuda en un pago. Entre los requisitos para solicitar el plan de pagos, se destacan: - El ingreso bruto promedio mensual de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud, no debe superar el piso vigente para el pago del Impuesto a las Ganancias, que hoy equivale a $404.062. - El patrimonio declarado en el Impuesto sobre los Bienes Personales no puede superar en 2,4 veces el importe anualizado del ingreso previsto (unos $4,8 millones si se multiplica por 12 los $404.062). Es decir, no podría superar los $11,6 millones sin tomar en cuenta la propiedad que se usa como vivienda familiar (casa-habitación). - No contar con un automóvil que supere en una vez el importe anualizado del piso de ingresos ($4,8 millones), sin contar maquinarias agrícolas. Tampoco contar con aeronaves (informados por la Administración Nacional de Aviación Civil) ni embarcaciones de más de 9 metros de eslora (informada por la Prefectura Naval Argentina). - No tener gastos y consumos cuyo promedio mensual correspondiente a los últimos 12 meses anteriores no supere el 80% de $404.062. Se toman en cuenta en este caso los gastos efectuados con tarjetas de crédito o débito informados por las entidades financieras. Por otro lado, existen ciertas incompatibilidades, que hacen que el solicitante quede excluido: el cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el plan Potenciar Trabajo y la obtención de otras moratorias previsionales que no se hayan saldado. Sin embargo, desde el organismo subrayaron que "es decisión de cada ciudadano optar por uno u otro beneficio". Con respecto al costo fiscal de la medida, Raverta aseguró que "si se tiene en cuenta que en muchos casos las erogaciones adicionales que resultan de las nuevas jubilaciones se compensan con la renuncia a algunos de esos dos beneficios, el plan "no tendrá un impacto fiscal como han tenido otras moratorias", destacó. La cuota que deberá pagar cada nuevo beneficiario no podrá superar el 30% del haber mínimo jubilatorio y, en función del monto de la deuda, podrán ser hasta 120. No se aplicará tasa de interés, ya que el monto a pagar se ajusta trimestralmente por la Ley de Movilidad, al igual que el ingreso. Para solicitar turno, las personas interesadas deben ingresar con Clave de la Seguridad Social en anses.gob.ar, opción "Turnos" y seleccionar "Para Plan de Pago Deuda Previsional - Asesoramiento Jubilación". El trámite es gratuito y no necesita intermediarios. SL/JC/GAM NA