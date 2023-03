La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, ponderó hoy las becas Progresar al calificarlas como parte de una "decisión política de un Estado presente", durante un encuentro en escuelas con más de 170 jóvenes de la ciudad chubutense de Trelew.

"Progresar nació hace ya 9 años a partir de la decisión política de un Estado presente, que busca acompañarlos en el tiempo de estudio y que puedan seguir formándose", indicó Raverta al visitar las escuelas provinciales 712 y 793 de la segunda ciudad con más habitantes de Chubut.

La directora de Anses remarcó la importancia del "aprendizaje" y el "crecimiento" en las escuelas y pidió que los alumnos "hablen" entre ellos sobre las becas antes del cierre de la primera convocatoria a inscripción, que vence el viernes 31 de marzo.

"Que no haya una compañera o compañero que, por no saber que podía inscribirse, se quede sin ellas y no pueda estudiar un idioma o aprender un oficio, en definitiva, construir su futuro", señaló sobre el programa que busca dar apoyo económico de hasta $10.660 a jóvenes de 16 y 17 años y que ya beneficia a casi 1,7 millones de alumnos secundarios y universitarios.

En ese sentido, Raverta afirmó: "Con un empujoncito de Anses vas a poder llegar mucho más lejos. Desde nuestro organismo reconocemos el esfuerzo que hacen todos los días, queremos que salgan adelante y sean protagonistas de su propia historia".

Durante la recorrida en las escuelas, la funcionaria estuvo acompañada por el coordinador de Región Patagonia del Ministerio del Interior, Emanuel Coliñir.

"Estos encuentros son importantes para los jóvenes porque les permiten conocer sus derechos y que el día de mañana, habiendo podido estudiar gracias a las becas Progresar, se encuentren con un mejor horizonte de oportunidades. La ciudad de Trelew está al servicio de la juventud, sepan que cuentan con un Estado que los acompaña a lo largo de su vida", señaló Coliñir, quien también es candidato a intendente de Trelew por el Frente de Todos.

Finalmente, desde la Anses informaron que hasta el próximo viernes 31 de marzo hay tiempo para solicitar la beca y que el trámite se debe iniciar a través de la web ingresando en el sitio www.argentina.gob.ar/educacion/progresar.

Además, el organismo aclaró que los beneficiarios que hayan recibido la beca en 2022 y deseen continuar haciéndolo "deben volver a inscribirse este año".

Tras su recorrida por escuelas de Trelew, Raverta visitó la oficina del organismo en el predio Procrear de Puerto Madryn, la segunda en esa ciudad, donde entregó resoluciones de jubilación a vecinas y vecinos que completaron su trámite previsional.

Participó de ese acto junto al intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y al jefe de la delegación local de Anses, Segundo Cerrato. (Télam)