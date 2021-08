El precandidato a diputado nacional de Vamos por Vos en la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo consideró hoy que el escándalo por las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta son un tema "lamentable" y afirmó que "no fue un descuido, sino una manera de ser, que es decir algo y hacer otra cosa".

"No es un descuido es una manera de ser: decir algo y hacer otra cosa. Si no se hubiese filtrado la foto, lo habrían mantenido oculto", se quejó el ex ministro del Interior y Transporte.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista señaló que el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en julio de 2020 es un hecho "indignante".

"Mientras muchos argentinos no podían siquiera despedir a sus familiares, cerraban comercios, los chicos no podían ir a la escuela, nos privábamos de abrazar a amigos, madres y hermanos, el Presidente festejaba cumpleaños en Olivos", lanzó.

Y agregó: "Es preocupante cuando un Presidente pierde credibilidad; pasó con (Mauricio) Macri y ahora crece en esta etapa.

Eso genera un problema muy grande porque siento que hay una doble moral, creer que hay impunidad por tener una situación de poder cuando debería ser al revés, cuanto más responsabilidades hay que tener un rol diferente".

"Soy muy prudente en el tema del manejo de la pandemia porque creo que se pueden tener posiciones diferentes y hay más de 100 mil fallecidos, entonces no hay que sacar rédito político del dolor, pero la foto es lamentable", remarcó Randazzo.

Finalmente, consideró que en la campaña electoral se debe "discutir una nueva ley de inclusión laboral, moderna y que formalice a los sectores que están en la informalidad; cómo se transforman los planes en ayuda a las PyMEs para que tomen puestos de trabajo; y que se declare a la educación como servicio público esencial, para que todas las discusiones se den siempre con los chicos en las aulas". PT/KDV NA