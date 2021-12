El diputado electo por el espacio "Vamos con Vos", Florencio Randazzo, destacó hoy "la importancia" de que "otras voces" lleguen al Congreso Nacional para poder superar "la grieta que llevó a la Argentina a la actual situación" de crisis que atraviesa.

"Es importante que haya otras voces en el Congreso. Es importante que haya otros matices en el Parlamento, que podamos discutir las cuestiones de fondo que se tienen que abordar en la Argentina. Debe haber una discusión seria sobre los temas que verdaderamente preocupan en la Argentina. Hace rato que el sistema educativo se viene devaluando como el resto de los servicios públicos que presta el Estado", señaló Randazzo en declaraciones a Radio Continental.

El exministro de Interior y Transporte durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner indicó que desde su espacio están "dispuestos a hablar con todos los sectores, pero siempre honrando la palabra".

"No tengo una visión diferente, en términos generales, de lo que está haciendo el kirchnerismo en el gobierno, o de lo que ha hecho Juntos por el Cambio (JxC). Ahora, eso no implica que no podamos discutir algunas cosas", aseveró.

En esa línea, dijo que "le cuesta creer que en el Parlamento no se puede lograr un acuerdo para lograr un plan de estabilización económica, con el objetivo de resolver el tema de la inflación, o se reemplace la boleta única".

"La idea es buscar acuerdos en temas que creo que podemos ponernos de acuerdo. Nosotros venimos a decir que la polarización, la grieta, el blanco y negro nos han llevado a la situación que está hoy la Argentina", subrayó.

Ante ello, propuso que el país transite "un sendero diferente" y dijo que hace años, la Argentina eligió "transitar una economía de mercado, y eso tiene leyes universales que hay que respetar".

Randazzo consideró además que "la Argentina necesita definir cuales son sus prioridades para ir a un proceso económico virtuoso, y esto es posible".

"El Gobierno del presidente (Mauricio) Macri dejó endeudamiento, servicios públicos con deterioro, más pobreza, más desocupación y este gobierno profundizó todo, con otro relato. Hay que cambiar, se necesita liderazgo, Necesitamos entender que si seguimos haciendo lo mismo, el resultados serán iguales", puntualizó. (Télam)