El juez Juan Ramos Padilla afirmó hoy que "no puede haber delincuentes en el Poder Judicial" y sostuvo que la movilización de esta tarde al Palacio de Tribunales es en reclamo de una "democratización de la Justicia".

"Buscamos una Corte (Suprema) que sea de servicio y falle ante la ley y en favor de todos los ciudadanos argentinos", señaló Ramos Padilla, uno de los impulsores de esta convocatoria, en una entrevista brindada a Radio Nacional.

Y en ese sentido, agregó con énfasis: "Esta Corte nunca se diseñó para servir a los argentinos, sino para conservar los privilegios. Hay que sacar a los delincuentes".

La convocatoria es para hoy a las 18 en Plaza Lavalle, frente al edificio situado en Talcahuano 550, y se trata de una protesta promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas.

Participarán, entre otros, el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

Ramos Padilla añadió también que durante la concentración se llevará a cabo un acto que "será sencillo", y confirmó que será el único orador, y anticipó que en su alocución dejará en claro que "no puede haber delincuentes en el Poder Judicial".

"No se puede esperar seis años para llegar a la sentencia de un juicio laboral. Lo mismo sucede con las demoras que se verifican en el sistema cuando una persona sufre un accidente y debe litigar con una compañía gigante de seguros. Los jueces queremos que los integrantes de la Corte reciban a todos por igual, y no que citen a los empresarios a comer en un club muy paquete para no verse con los vulnerables", ejemplificó.

Al respecto, indicó que en la actualidad, "hay jueces que no reciben a los morochos", y aseguró que mientras que "hay abogados que esperan horas y horas ser atendidos, otros son atendidos después de las 13 y con un cafecito".

"La convocatoria es para todos los que quieran mejorar el sistema de justicia. Para los que están a la derecha y para los que están a la izquierda. Hay que lograr una reforma estructural en el Poder Judicial", subrayó. (Télam)