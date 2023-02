El legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra afirmó hoy que el espacio político que integra y que conduce Javier Milei "es mucho más antikirchnerista" que Juntos por el Cambio. Consultado sobre las acusaciones que lanzan desde la principal coalición opositora respecto de que La Libertad Avanza es funcional al Frente de Todos porque impediría un triunfo en primera vuelta de Juntos por el Cambio, el dirigente de derecha sostuvo que "le causa gracia" ese tipo de interpretaciones. "Somos muchísimo más antikirchneristas que Juntos por el Cambio. Quienes votaron leyes con el kirchnerismo fueron los de Juntos por el Cambio. Los que hicieron una mala gestión y dejaron que el kirchnerismo pudiera volver fueron de Juntos por el Cambio", argumentó. "No hay motivo par a pensar así. Esa es la soberbia de Juntos por el Cambio de creerse que son un espacio político más fuerte que el nuestro solamente por cuestiones que pasaron en el pasado, por pensar que tienen más experiencia política, que aparte no es una buena experiencia", agregó. En diálogo con Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, Marra aseguró que La Libertad Avanza "está creciendo y vino para quedarse". "Sabemos que el kirchnerismo es un problema y nosotros venimos para sacarlo", ratificó el principal referente porteño de Milei, que suena para candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. Sobre el kirchnerismo, Marra planteó que le preocupa "la ineficiencia que mostraron a lo largo de estas décadas, el relato que siguen construyendo, la falta de visión de mediano y largo plazo". "Es el cortoplacismo continuo, la persecución constante, la falta de respeto a los diferentes poderes. No encuentro nada bueno en el kirchnerismo", expresó. "Si hay algo por lo cual me involucré en política es porque estoy cansado del kirchnerismo y de quienes son cómplices del kirchnerismo", sumó, en alusión a la dirigencia de Juntos por el Cambio. En tanto, Marra indicó que el principal rival de La Libertad Avanza es "el statu quo" y "esta dirigencia política que está hace décadas tratando de mantenerse en cargos políticos en lugar de cambiar las cosas". Acerca de su posible candidatura a jefe de Gobierno porteño, reconoció que se lo están "sugiriendo" desde su espacio político, pero evitó confirmar su postulación hasta tanto el alcalde de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, no efectué la convocatoria a elecciones. "Lo preocupante es que el jefe de Gobierno no ha convocado a las elecciones. Está jugando con este poder que tiene que ver con qué le conviene a él. Debe estar buscando donde puede especular hasta último momento para ver cuál es el beneficio para su candidatura a presidente", disparó. Por último, Marra minimizó la interna que plantea al interior de La Libertad Avanza el abogado influencer liberal Carlos Maslaton, quien en los últimos meses lanzó una durísima campaña pública contra Milei y pidió competir en las PASO. "No creo que haya una interna feroz. Tenemos un claro dirigente que es Milei, que ejerce un claro liderazgo, que es el candidato a presidente, que es quien más mide. El tema de las internas es tema del Gobierno, de Juntos por el Cambio", diferenció. Según dijo, las críticas de Maslaton no deben ser tenidas en cuenta porque "son cosas de Twitter"."No le demos importancia a cosas que no tienen que tener ningún tipo de incidencia a nivel público. Nosotros tenemos claramente un candidato a presidente a Javier Milei", reafirmó.SH NA