El precandidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, aseguró hoy que en su espacio tienen buenas "expectativas" de cara al conteo provisorio y apuntó contra el Gobierno de la Ciudad por las fallas en el sistema de votación: "Es muy grave lo que pasó". "Las expectativas son buenas, por su puesto. Es positivo, pero preferimos no hablar de números por respeto a los fiscales que nos acompañan. Nosotros no tenemos estructuras políticas desde hace 20 o 100 años. Lo nuestro es gente que vino por sí sola", resaltó Marra. En ese sentido, el legislador agregó en relación con las 240 máquinas de votación que reportaron fallas durante el proceso electoral: "Cambiaron las reglas a último momento y quisieron beneficiar a un candidato en particular". "Lo que tuvimos hoy es una damnificación a todos los porteños que fuimos a votar. Estamos muy preocupados institucionalmente con lo que pasó. Esperemos que Juntos por el Cambio haga las aclaraciones pertinentes", continuó el dirigente de 40 años que aspira llegar al Palacio Municipal. Con respecto a las elecciones presidenciales y el robo de boletas que denunció Javier Milei, precandidato presidencial de LLA, Marra afirmó: "Siempre vemos las mañas y los malos hábitos de los políticos tradicionales. Eso no puedo para lo que nosotros estamos llevando adelante, que es que la Libertad Avanza". GD/MG/GAM NA