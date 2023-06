Mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof brindaba un discurso en el marco del acto de entrega de escrituras en el municipio bonaerense de Brandsen, una mujer subió al escenario e hizo varios reclamos en torno a la gestión de algunos servicios como salud y educación.

Si bien en el momento, la custodia del gobernador actuó de inmediato bajando a la mujer del escenario y acompañándola hasta la salida, el hecho no pasó inadvertido para la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien en sus redes sociales replicó el hecho e instó al gobernador a escuchar a la vecina bonaerense.

En relación con este cruce, se pronunció Fernando Raitelli, el presidente de bloque Frente de Todos de Brandsen y al respecto sostuvo: "Ex gobernadora, le cuento que el hospital de Brandsen es municipal, como dijo la vecina faltan pediatras porque los sueldos que paga el intendente macrista, Daniel Cappelleti, son miserables". "La señora fue al acto porque se cansó que no la escuchen en el municipio. No mienta más", sentenció Raitelli.