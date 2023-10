La presidenta de la UCR capital, Mariela Coletta, el ex titular de la Cámara de Diputados Rafael Pascual, el ex legislador Marcelo Stubrin, y el periodista Oscar Muiño presentarán este miércoles el libro del ex diputado Pedro Calvo sobre la Argentina de los últimos 20 años.

El acto de presentación se efectuará a las 16 en la sede la Unión Cívica Radical de Capital ubicada en Tucumán 1660.

Calvo informó que el libro "El radicalismo en tiempo de populismo k", analiza "la crisis del 2001 con el 'que se vayan todos' producto de una década del modelo de convertibilidad que dejó aumento de la pobreza y desocupación junto a la desindustrialización y extranjerización de nuestra economía y fuerte endeudamiento externo"

También señaló el dirigente radical que en el libro se analiza "el voto bronca, como sucede en estos tiempos, reflejo en el 2001 de un cambio de época. Significó dejar atrás las políticas de los ' 90"

Además señaló que se incluyen "importantes debates parlamentarios de los años del kirchnerismo y finaliza con los discursos de la Convención Nacional de la UCR en Gualeguaychú en el año 2015 que dio nacimiento a Cambiemos". (Télam)