El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, vaticinó que habrá "un crecimiento importante" en la economía argentina y consideró que salario e inflación son los dos tópicos a resolver para "salir rápidamente adelante".

“Creemos que hay 2023. Va a haber un crecimiento importante en la economía argentina", dijo Quintela esta mañana en diálogo con El Destape Radio.

A su vez consideró que "tenemos que bajar lo macro a lo micro y que la gente lo pueda sentir en su bolsillo; tenemos que recuperar el poder adquisitivo del salario y atacar con fuerza la inflación y vamos a salir rápidamente adelante".

El gobernador insistió en que "la gente tiene que tener memoria”, al establecer una comparación entre el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Mauricio Macri.

Asimismo puntualizó que “este Gobierno está apuntando a federalizar la políticas públicas de nuestro país” y anticipó que hoy se reunirá con tres gobernadores de las provincias del norte y funcionarios nacionales para "conversar con respecto a las dificultades y diferencias en materia de transporte y energía con el resto del país".

Por otro lado Quintela se refirió a la situación social en diciembre y planteó que “hay medios que están intentando generar un clima difícil en la sociedad” pero subrayó que la situación del 2001 "no tiene nada que ver con la situación actual".

"Tenemos dificultades pero es absolutamente diferente, la gente cobra en término y no existe corralitos", destacó y agregó que “este Gobierno intenta incluir a todos los sectores”.

Además resaltó la idea de "potenciar el turismo interno a lo largo de toda la Argentina y que la gente pueda veranear en su país".

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FIM), Quintela señaló que “necesitamos que el Fondo se haga cargo de las responsabilidades de haber prestado una suma sideral que no podía devolverse en los términos establecidos".

En la misma línea argumentó que "todos tenemos que hacernos cargo porque si no yo me endeudo para que pague el otro" y coincidió con lo planteado por el presidente Alberto Fernández sobre que "no se puede pagar la deuda con el hambre y la miseria de los argentinos”.

Asimismo sentenció que "hay sectores de la oposición que son conscientes del lío que nos dejaron" pero destacó que "el PRO no se hace cargo para nada" siendo que "fueron ellos los que endeudaron al país".

Quintela también señaló que "hay medios de comunicación que orquestan una campaña que monopolizan la información y trabajan para el Fondo y para la oposición”.

"Hay sectores de la oposición que quieren que este Gobierno fracase y hacen todo lo posible para desalentar a nuestra sociedad”, afirmó.

Finalmente manifestó su "confianza" en el Presidente y la Vicepresidenta para "sacar el país adelante" y destacó que “las provincias están tranquilas porque hay problemas, pero sabemos que hay un Gobierno que escucha y trabaja para resolverlos”. (Télam)