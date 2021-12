El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró hoy que "todos los gobernadores tienen problemas" por la falta de una ley de Presupuesto para 2022 y sostuvo que ello los obligará a "reasignar" las partidas presupuestarias en cada distrito ante la "incertidumbre" que provocó el rechazo opositor en el Congreso de la Nación a la denominada ley de leyes.

"La verdad es que estamos en esa incertidumbre", advirtió el mandatario provincial en declaraciones realizadas a la prensa al retirarse de la residencia presidencial de Olivos, donde 13 gobernadores compartieron un almuerzo con el presidente Alberto Fernández.

Quintela afirmó que "fue un encuentro de evaluación sobre la situación difícil por la que estamos atravesando" y señaló que "todos los gobernadores tenemos problemas y vamos a tener que reasignar los presupuestos a ver cómo nos podemos manejar".

"Nos dejó la tranquilidad de que van a hacer todo lo humanamente posible, por lo menos lo que es presupuestariamente para cada una de las provincias", destacó el gobernador.

Asimismo, manifestó que el Presidente les dijo que "nos va a ayudar a ordenar presupuestariamente cada provincia".

En ese sentido, sostuvo que los gobernadores de la oposición "mandaron a todos sus diputados a votar en contra" del proyecto de ley de Presupuesto para 2022.

"Es inédito, es la primera vez que sucede en la República Argentina que le quiten al oficialismo la herramienta principal que es el Presupuesto", destacó.

Quintela expresó: "Yo fui legislador durante seis años y nosotros teníamos la responsabilidad de otorgarle a (el expresidente Fernando) De la Rúa el Presupuesto".

"¿Qué hacíamos cuando no teníamos mayoría? Levantábamos los compañeros diputados para que ellos pudieran ganar a pesar de que éramos opositores, teníamos diferencias profundas, pero le otorgábamos el beneficio de tener la herramienta principal para gobernar", explicó.

En ese contexto, afirmó que "siempre fue así" y dijo que "los costos y beneficios de la administración de ese Presupuesto corría por cuenta del Ejecutivo".

"Por eso, en este caso, nos sorprendió de sobremanera", señaló el gobernador riojano y manifestó que se trata de "la única vez que se quedó el país sin Presupuesto".

En ese contexto, recordó que "a diferencia de lo que fue en el año 2011, 2010 para 2011, que obviamente no lo rechazaron el Presupuesto" e indicó que en esas oportunidades "no pudieron juntarse para aprobarlo, pero no lo rechazaron".

El Presidente mantuvo en la residencia de Olivos una reunión de trabajo con 13 gobernadores, informaron fuentes oficiales.

Según se precisó, participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra Del Fuego), además del vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. (Télam)