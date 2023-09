El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró hoy que le será "muy difícil" llevar adelante su gestión si el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, llega a la presidencia tras los comicios nacionales del 22 de octubre próximo y aplica las propuestas que expuso hasta el momento en la campaña electoral, aun si lo hace en "un porcentaje mínimo"

Quintela evaluó que la misma preocupación que expresó hoy, en declaraciones a El Destape Radio, la tienen todos los gobernadores de las provincias que integran la región del Norte Grande, inclusive las dos Jujuy y Corrientes, administrada por mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC).

Gobernadores Norte Grande

Además, Quintela opinó que Milei tiene "un sesgo filonazi que asusta y atemoriza" y también demuestra "una inconsistencia emocional que puede generar", al frente del gobierno, "situaciones no deseadas" de "conmoción social".

"Como gobernador va a ser muy difícil continuar la gestión con un posible gobierno de Milei", dijo Quintela, que en mayo pasado consiguió la reelección al frente de la provincia.

Para el gobernador, resultará "imposible" estar al frente de la provincia "con esta imprevisibilidad que plantea" y "la inconsistencia emocional que tiene este hombre" que, sumada a la discrecionalidad con la que va a actuar, puede generar situaciones no deseadas en la Argentina".

"Aun aplicando un porcentaje mínimo de lo que dijo que va a aplicar, (Milei) va a generar una conmoción social, un descreimiento en la sociedad, una pérdida de tiempo y va a ser muy difícil gobernar", insistió.

Javier Milei

Quintela contó que mantuvo conversaciones con un "grupo de compañeros y compañeras" de Unión por la Patria en La Rioja, a quienes les expresó: "No me voy a prestar a tomar medidas de ajuste que signifiquen la reducción de salarios, jubilaciones y el presupuesto para las políticas sociales".

"No me interesa gobernar. No es que le tenga miedo, porque asumí los momentos de crisis y le pusimos el pecho. Todas las provincias han crecido, inclusive las de signo político contrario al oficialismo como Corrientes, Jujuy y Mendoza, que fueron beneficiadas por una política amplia del gobierno nacional", destacó el gobernador riojano.

Quintela junto a Massa

"No quiero atacarlo a él, pero sí que tomemos conciencia y reflexionemos sobre las condiciones que tiene que tener una persona para conducir los destinos del país. Conocemos cuáles son las dificultades que tiene (Milei). El camino posible no es únicamente el hambre de la gente. Es necesario replantearnos muchas cosas", sostuvo.

Al respecto, Quintela destacó que "los gobernadores" de otras provincias "están preocupados" con el ascenso de Milei, aunque reconoció: "No lo vimos venir. Cuando eran grupos marginales de derecha no había problemas, pero cuando hay perspectivas de que gane, nos preocupa que este hombre pueda conducir los destinos del país". (Télam)