El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reconoció las dificultades que tendrá el Frente de Todos en el Congreso para avanzar con el pedido de juicio político a la Corte Suprema, pero remarcó que un eventual fracaso de la iniciativa permitiría "saber quiénes son los que defienden las irregularidades manifiestas". "Por supuesto (que hubo dificultades en el Congreso), pero también queremos saber quiénes son los que defienden este tipo de irregularidades manifiestas y que no se condicen con el sistema democrático", sostuvo el mandatario provincial. En diálogo con Esta Mañana, el programa conducido esta jornada por Ari Paluch en Radio Rivadavia, el referente del PJ remarcó que hay "suficientes fundamentos para iniciar el juicio político a la Corte Suprema". En ese sentido, Quintela apuntó a la "intromisión en competencias que no le son propias; atentar contra el federalismo; incongruencias en el fundamento para que se pague el fallo en favor de la Ciudad; los escandalosos chats entre (Silvio) Robles y (Marcelo) D´Alessandro, que son entre (Horacio) Rosatti y (Horacio) Rodríguez Larreta". "No es por nosotros, la dirigencia política, los gobernadores, sino por los intereses de nuestras provincias y por la garantía que tenemos que tener los argentinos de que la Justicia se va a ajustar a derecho", concluyó el gobernador norteño. El riojano fue uno de los mandatarios provinciales que firmó el pedido de juicio político a la Corte Suprema durante una reunión con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada. PT/KDV NA