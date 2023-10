La quinta sección electoral está compuesta por los municipios de todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, incluidos todos los de la costa atlántica. Son 27 distritos: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Por esta sección se decide hoy quiénes ocuparán once de las 46 bancas que se renovarán en la Cámara de Diputados provincial el 10 de diciembre. Actualmente hay una paridad “calificada” entre Unión por la Patria (UP) y Juntos por el Cambio (JxC), ya que cada una de estas fuerzas pone en juego cinco de los asientos que se disputan; el restante está en manos del possismo.

MIRÁ TAMBIÉN Medios británicos destacan el triunfo sorpresivo de Sergio Massa en las elecciones de ayer

Entre los jefes comunales que no van por la reelección en esta sección está el radical José Rodríguez Ponte, de General Lavalle. Tampoco apunta a un nuevo mandato Cristian Cardozo (UP) en el Partido de la Costa. Martín Yeza (Pinamar), Juan José Fioramonti (Lobería) y Jorge Paredi (Mar Chiquita) también declinaron extender sus mandatos por otro período. Alfredo Farías, intendente interino de Tordillo, no continuará; en su lugar, el alcalde en uso de licencia, Héctor Olivera, se presenta por una nueva ronda.

Los otros 21 jefes comunales de la sección quieren seguir siéndolo hasta 2027.