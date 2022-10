El Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires realizó hoy la quinta audiencia del juicio que tiene como único imputado al exoficial de la PFA y represor de la ESMA Mario "Churrasco" Sandoval por la privación ilegítima de la libertad y tormentos perpetrados contra el estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista Hernán Abriata, desaparecido desde octubre 1976.

En esta ocasión se escucharon los testimonios de Carlos Loza, compañero de cautiverio de Abriata, y de Mercedes Cordero, la exesposa de Sandoval.

"En 'Capuchita', altillo del excasino de oficiales de la ESMA, estuvimos hasta el 6 de enero de 1977. Había otras personas que dejaron de estar ahí antes de que nos liberaran a nosotros", declaró Loza según el portal La Retaguardia.

Agregó que "cuando nos pasan al altillo, vi a Hernán Abriata, Claudio Adur, Bibiana Martini -que eran pareja- y después llegó Jorge Mendé, que fue asesinado a golpes".

Además contó que Abriata les había dicho que por el color de sus capuchas a Loza y a sus compañeros secuestrados los liberarían: "Durante los interrogatorios que le hacían, él preguntaba por nosotros y nos confirmó la liberación".

"En 'Capuchita' la alimentación consistía en un mate cocido y un pan. A la tarde, un pedazo de carne dura. No nos daban agua. Las necesidades las hacíamos en un balde al costado o nos hacíamos encima. En tres semanas bajamos entre 3 y 10 kilos", relató sobre aquellos días que compartió junto a Abriata a fines de 1976 y primeros días de 1977.

Loza contó, además, que Abriata llegó a darles la dirección de su familia, la Farmacia Firpo, en Palermo y rememoró que "con todo el miedo que teníamos, en febrero del 1977 fuimos a contarles lo que sabíamos".

"Lo demás ya fue condenado, sólo faltaba (Mario) Sandoval, que no había sido juzgado porque la extradición de Francia tardó ocho años, en lo cuales estuvimos junto a los familiares, los organismos de DDHH y nuestra Central, siguiendo el caso, hasta conseguir la extradición y el juicio", dijo Loza tras la audiencia.

Desde la Central de Trabajadores Argentinos coincidieron en el esfuerzo realizado durante años junto con organismos de Derechos Humanos en reclamo de la extradición de Sandoval, quien estuvo exiliado en Francia, y luego la espera por el inicio del juicio.

"También me referí a lo que considero una amenaza contra mí, cuando Sandoval dijo 'El señor Loza hizo lo posible para que me extraditaran', algo que no puedo entender de otra manera que una amenaza, no sólo a mi, sino a todos los testigos", denunció Loza.

En tanto, durante la audiencia de hoy también prestó su testimonio la exesposa de Sandoval, quien conoció al imputado en 1973 y tuvo un hijo con él en 1979.

"Yo vivía en el aire, no sabía de nada", sostuvo Cordero ante el tribunal.

Sin embargo, dejó entrever algunas contradicciones respecto a su declaración en la etapa de instrucción, como que en su momento dijo "haber acompañado a Sandoval a la ESMA alguna vez", pero ahora afirmó "no recordarlo" y señaló "haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV)".

La semana próxima, el tribunal finalizará la etapa de testimoniales, para luego dar paso a la presentación de alegatos. (Télam)