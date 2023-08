Las querellas de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017 reclamaron hoy que se revoque el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que se sigue por el presunto espionaje ilegal del que fueron objeto, advirtieron que existió "un plan sistemático" para seguir a quienes "molestaban", y señalaron que esas acciones no tuvieron "nada que ver con la seguridad" del entonces mandatario.

"Hubo un plan sistemático de espionaje que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial", sostuvo Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino, al exponer ante la Cámara Federal de Casación Penal en una audiencia realizada hoy.

Por su parte, la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, advirtió que "el sobreseimiento convalida a futuro que el Estado se sirva de herramientas excepcionales a su antojo y esto es inadmisible", al exponer como representante de la entidad ante el máximo tribunal penal federal del país en calidad de "amicus curiae" (amigos del tribunal).

Los jueces Mariano Borinsky, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci también escucharon a la abogada Valeria Carreras, por la segunda y mayoritaria querella de familiares de víctimas, quien reclamó revocar los 11 sobreseimientos resueltos, entre ellos los de Macri, los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y otros agentes del organismo de inteligencia.

MIRÁ TAMBIÉN Organizaciones sociales cortan las calles de Neuquén en reclamo de sueldos adeudados por el Gobierno

Carreras reclamó seguir adelante con la investigación porque restan medidas de prueba que fueron pedidas pero no se ordenaron y mencionó la manera aún no esclarecida en que se dieron de baja las 44 líneas de teléfono de las víctimas, pese a que muchas de ellas eran pagadas de manera particular y no pertenecían a la Armada.

"Esta sentencia nos involucra a todos, es arbitraria por la manipulación de la prueba", remarcó y recordó que en 2017 los familiares querían saber qué había pasado con sus seres queridos y por eso pedían reuniones, entre ellas con el entonces presidente Macri.

"Los pedidos de reuniones fueron tomados como un problema, había medios internacionales, las familias reclamaban saber qué había pasado con sus seres amados pero vivieron la experiencia de ser vigiladas, tratadas de locas, porque no tomaban en serio sus denuncias. Había que infiltrarlas para saber qué iban a preguntar, qué iban a decir", agregó Carreras.

La abogada enfatizó que "este grupo de familiares empezó a ser molesto y si la frase 'algo habrán hecho' marcó una época negra a la que no podemos volver, con este fallo se instala la de 'te espío porque me molestás'".

"Cuándo podía haber peligro para Mauricio Macri dentro de una misa?", se preguntó la abogada al recordar que la esposa de uno de los marinos fallecidos fue filmada y seguida mientras iba con su hijo pequeño hacia la Catedral de Mar del Plata.

"A dos meses de la pérdida del submarino -acaso el Cromañón del gobierno de Macri, acaso el Cromañón de la Armada, siguen a familias que portaban banderas y fotos. Esas eran las armas. Pedían búsqueda y rescate, no se mencionaba siquiera al Presidente", recordó.

"Se cae la mentira, ningún familiar era peligroso", concluyó.

La audiencia se realizó para escuchar de manera presencial a las partes, de manera previa a resolver si se confirma o revoca el sobreseimiento que benefició a Macri, a los exresponsables de la Agencia Federal de Inteligencia en su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a otros exagentes de ese organismo.

Todos quedaron sobreseídos el 15 de julio de 2022 por decisión de la Cámara Federal porteña, cuyos integrantes, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pabo Bertuzzi, revocaron los procesamientos por entender que los seguimientos e informes que hizo la AFI se enmarcaron en tareas habituales de protección del entonces presidente Macri.

Esta decisión llegó ahora apelada ante la sala II del máximo tribunal penal federal del país y sus integrantes para esta causa, la jueza Angela Ledesma y los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci escucharon por la mañana desde las 10, durante casi dos horas y de manera presencial, a las dos querellas de familiares y al CELS, aceptado como "amigo del tribunal".

En primer lugar expuso la abogada del CELS, Litvachky, quien advirtió que "lo que se discute es si la Agencia Federal de Inteligencia está habilitada para colaborar en materia de seguridad presidencial", en el contexto de los seguimientos que se realizaron sobre los familiares de los submarinistas, quienes fueron fotografiados en varias ocasiones por agentes del organismo.

La AFI "no tiene entre sus funciones la seguridad física de los Presidentes, la seguridad presidencial y la interior no son funciones análogas" advirtió la abogada del CELS, quien enfatizó que "las protestas de los familiares del ARA San Juan no puede ser considerada un delito".

"Las acciones no estaban dirigidas a proteger la seguridad presidencial, la AFI siguió a un familiar, a una misa", agregó en relación al argumento de la Cámara Federal porteña para dictar los sobreseimientos.

Las acciones de inteligencia ilegales "estuvieron dirigidas a obtener datos personales y nunca se vincularon con monitorear posibles riesgos de la seguridad presidencial", agregó.

En segundo lugar expuso la querella de familiares que lleva el abogado Tagliapietra, quien calificó como "intento burdo" de la Cámara Federal porteña el cierre de la causa "ante la contundente prueba respecto de las actividades de espionaje absolutamente ilegal que hemos sufrido".

El sobreseimiento "es infundado y ridículo", dijo y reiteró que en el macrismo "hubo un plan sistemático de espionaje que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial y los jueces Bruglia y Llorens sin ponerse colorados" esbozaron "una mera excusa sin ningún tipo de sustento legal y obviamente repugnante para nuestras leyes y Constitución Nacional".

El abogado pidió a los jueces de Casación que "resuelvan conforme a las leyes y sienten precedente para que esto no vuelva a pasar y podamos tener paz".

"Todavía está pendiente saber qué pasó y no vamos a bajar los brazos. Buscamos saber qué pasó con nuestros hijos y usaron todo esto para demonizarnos", expresó y por eso advirtió que la querella quiere que la investigación continúe.

Luego fue el turno de Carreras y finalmente del abogado Mariano Bergés, quien reclamó también revocar los sobreseimientos en su rol de querella por otras víctimas del espionaje ilegal, familiares de un pesquero hundido en Mar del Plata, el "Repunte".

Por su parte, las defensas de Macri y los demás acusados presentaron escritos mientras que la fiscalía a cargo de Raúl Plée no se presentó en la audiencia luego de haberse emitido un dictamen en el que se pidió declarar la nulidad de los sobreseimientos.

El camarista Yacobucci anunció que habrá una sentencia en los tiempos que marca la ley, es decir, 20 días hábiles, al término de la audiencia a la que tuvo acceso Télam y que se realizó en la sala "Malvinas Argentinas" de la planta baja de los tribunales federales de Retiro.

También fue presenciada por tres de las familiares de las 44 víctimas. (Télam)