La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiterará el próximo miércoles ante la Cámara Federal porteña su planteo para apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación por el intento de magnicidio del 1 de septiembre último.

Para ese día, a las 11.30, se programó una audiencia presencial a la que asistirán los abogados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes expondrán ante el camarista de la sala I del Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, adelantaron fuentes judiciales.

Bruglia resultó sorteado para resolver de manera unipersonal si confirma o separa a la jueza Capuchetti de esa causa.

La propia Capuchetti rechazó apartarse de la pesquisa, en la que están detenidos y procesados como autores del hecho Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte y como partícipes secundarios Gabriel Carrizo y Agustina Diaz.

La querella pidió separar a la magistrada por supuesto "temor de parcialidad" y aludió a un accionar "como mínimo, negligente" desde "el primer día de la investigación", cuando se reseteó el teléfono del agresor Sabag Montiel, lo que derivó en la pérdida de información clave sobre sus contactos y últimos movimientos.

"Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar", advirtieron los abogados Ubeira y Aldazábal en el escrito de recusación.

La sala 1ª del tribunal de apelaciones, integrada también por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, tiene para resolver, por otro lado, un planteo de la querella en relación a la decisión de la jueza de negarse a secuestrar los teléfonos de dos asesoras del diputado nacional Gerardo Milman, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco.

Se trata de las dos asesoras que estaban con el diputado del PRO y Juntos por el Cambio en el bar Casablanca dos días antes del atentado, oportunidad en la que un testigo asegura haber escuchado que el legislador opositor dijo: "Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa".

Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012 y cinco años más tarde, en 2017, durante la gestión de Cambiemos, fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. (Télam)