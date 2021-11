El próximo domingo 14 de noviembre se celebran en todo el territorio nacional las elecciones legislativas. Ahora bien, ¿qué sucede con aquellas personas que se ausenten en dicha votación?

Por lo pronto tendrán un plazo de 60 días para cargar la documentación que justifique la ausencia. De no hacerlo, la persona quedará registrada como infractor y deberá abonar una multa de $ 50 para las Paso y de $ 100 en las elecciones generales.

En el plazo en el que no abonen la multa, los ciudadanos infractores quedarán registrados, lo que implica que no podrán hacer trámites durante un año para obtener pasaporte. La ausencia puede justificarse de manera online a través de la misma web del registro de infractores.

Quienes lo deseen, pueden ingresar a la página infractores.padron.gob.ar, completar los datos con número de documento, sexo y distrito e ingresar el código de verificación. Luego pulsar en el botón “Consultar”.

Cabe destacar que la deuda puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda. El monto de las sanciones integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.

Si el ciudadano considera que no debe estar en la lista de infractores, puede reclamar vía internet o en la Secretaría Electoral correspondiente a su domicilio, con su documento y el troquel que acredite el sufragio. Los mayores de 70 años y los menores de 18 años no aparecerán en el Registro de Infractores, aún cuando no hayan emitido el voto. Eso se debe a que para ellos el voto es voluntario