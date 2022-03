Marcelo Mack es argentino y vive desde hace cuatro años en Ucrania, donde emigró por amor. Literal

Porque se enamoró de una ucraniana que reside allí

Jamás imaginó lo que ocurriría luego, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió invadir ese país, el 24 de febrero pasado. "Mi viaje arrancó en 2016 cuando me fui a Estados Unidos, luego, el 1º de junio de 2018 llegué a Ucrania, allí me casé con mi esposa, que es ucraniana", explicó a NA. Y puntualizó, no sin preocupación: "Al principio cantaba y tocaba la guitarra en un restaurante y luego conseguí un trabajo de teleoperador, vendiendo productos para España. Sin embargo, desde el vienes pasado estoy sin trabajar; en el aspecto económico hay mucha incertidumbre". Marcelo vive en Ivano-Frankivsk, una importante ciudad cultural y económica de Ucrania occidental

"Ahora mismo estoy solo, mi mujer se fue el fin de semana con su hijo de 13 años a la frontera de Rumania. Me quedé con los gatos, que no quiero abandonar", explicó a esta agencia. Y reconoció: "No estoy mirando noticias de Argentina, solo de España y de Francia. No confío en nada". Marcelo dijo que ha quedado poca gente en la zona donde vive: "Igualmente del edifico casi no salgo, voy al supermercado, a sacar la basura, no mucho más. Hoy solo fui al centro para ir a Migraciones, porque todos los años debo ir a renovar la residencia". Todo lo cuesta mucho, porque no habla bien el idioma, ni el ruso ni el ucraniano. "Y temo cruzarme con la gente porque pueden pensar que soy el enemigo, al ser extranjero", expresó. ¿Qué va a pasar en el corto/mediano plazo? Marcelo no es optimista: "Al ir viendo cómo se van dando las cosas no pienso que se vaya a solucionar nada. Putin quiere lograr conquistar Ucrania

Pero no lo va a lograr; puede vencer esta guerra, sí, pero el ucraniano se va a resistir. Son muy patriotas", advirtió. Y explicó, acaso para tratar de entender: "Es como si estuvieran un hincha fanático de River y otro Boca en una final de Argentina. Ahí se terminan las diferencias y ambos hinchan por el país. Es lo que sucede en Ucrania". Finalmente, Marcelo lanzó un pedido de ayuda: "Si hay posibilidad de conseguir algún trabajo online, lo agradeceré". CS/EFR/OM NA