La "Guía de buenas prácticas comerciales con perspectiva de género" presentada por el Gobierno incluye recomendaciones destinadas a identificar y desarticular las "prácticas sexistas" que se presenten en las relaciones del consumo. Con ese fin, la Secretaría de Comercio Interior recomendó, en cuanto a los aspectos de las relaciones de consumo, aplicar las siguientes prácticas: - Evitar que la información se encuentre sesgada por el concepto de sexo biológico. - Procurar que la información no se encuentre redactada con lenguaje sexista. - Los rasgos o características biológicas no deben relacionarse con determinado género.. La Guía también hace referencia a las publicidades y, en ese sentido, propone: - Las publicidades deben evitar presentar a las personas en roles o estereotipos de género asignados culturalmente al sexo biológico. - No asumir que las mujeres son responsables exclusivas de las tareas de cuidado: crianza de niños/as, cuidado de otras personas, limpieza e higiene, alimentación. - No insinuar que las mujeres trabajan fuera del hogar pero siguen siendo las responsables de las tareas de cuidado y que, por eso, deben cumplir satisfactoriamente en todo para ser reconocidas por la sociedad. - No promover productos destinados a mujeres que buscan perfeccionar sus cuerpos según modelos hegemónicos de belleza que puedan ser perjudiciales para su salud. - No presentar un único modelo de familia basado en la parejaheterosexual con hijos e hijas. Incentivar nuevos modelos de familia: familias monoparentales, familias con dos madres, familias con dos padres, parejas sin hijos ni hijas. - No mostrar a las mujeres como objetos de atracción sexual,especialmente cuando tal situación no se vincule con el producto en sí. - No presentar situaciones de violencia o de dominio del hombre sobre la mujer, conductas humillantes o que favorezcan el abuso. - No presentar los productos de forma binaria donde solo existe una única persona destinataria (varones o mujeres), aunque el producto pueda ser utilizado por cualquier persona. - No relacionar a la menstruación con sentimientos de vergüenza, dolor, miedo, angustia, histeria o terror.. Sobre la atención y el trato a los consumidores, las recomendaciones son: - No impedir el ingreso y/o atención de personas a determinado lugar en virtud de su identidad autopercibida. - No conformar espacios exclusivos para personas de un sexo biológico determinado. - No impedir el ingreso a un espacio en virtud de la vestimenta o aspecto físico de una persona.. En cuanto a contratos, formularios y documentación, la Guía argumenta: - No confeccionar contratos exclusivos para determinado sexo biológico. - No utilizar un lenguaje que incluya un solo género (Sr., Dr., etc.) o requieran información sobre el sexo de la persona. - No utilizar formularios que distinguen según las categorías "hombre" o "mujer".. Sobre la información que se brinda a los consumidores en los rotulados de los productos, la Guía argumenta: - La presentación del producto no debe orientarse a un público segmentado por género, evitándose la utilización de colores o códigos que se encuentren socialmente relacionados con estereotipos de género. - Evitar el uso de sustantivos relacionados con estereotipos de género (princesas, campeones, damas, caballeros). - El rotulado no debe incluir información sobre rasgos o características biológicas relacionándolas con un género determinado.. En cuanto a la protección a la salud y la seguridad, las recomendaciones son: - Abstenerse de reproducir mensajes o estereotipos de belleza que fomenten prácticas riesgosas para la salud. - La información y/o promoción del producto o servicio no debe estimular o sugerir prácticas que puedan poner en riesgo la salud. - La información y/o promoción del producto debe evitar relacionar determinadas características biológicas con dolor, vergüenza, malestar, miedo y/o sentimientos o sensaciones similares, y atribuirlas a un género determinado. (Por ejemplo en los productos destinados a la menstruación). GCH/JC/OM NA