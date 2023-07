El candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo hoy tras imponerse en las PASO del espacio opositor que "no hay nada que festejar" porque "cada elección es un partido distinto", mientras el postulante ganador de Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski, reunirá mañana al resto de sus contendientes internos para trazar la estrategia hacia los comicios generales del 10 de septiembre.

Al día siguiente de las PASO santafesinas, que ordenó las internas de los dos principales frentes políticos, cada espacio comenzó a diseñar su estrategia con miras a las elecciones generales.

El radical Pullaro, que superó holgadamente a sus competidores internos Carolina Losada (UCR) y Mónica Fein (PS), buscará cicatrizar las heridas que se abrieron durante las elecciones primarias con la senadora nacional, que lo relacionó con la narcocriminalidad.

"Voy a poner todo de mí para que eso sea así, no sé si vamos a caminar juntos la provincia porque la senadora Losada tiene muchas responsabilidades en el orden nacional, pero vamos a trabajar juntos durante cuatro años si me toca ser gobernador", dijo el actual diputado provincial en declaraciones a Radio "La Ocho" de Rosario.

Pullaro reunió el domingo 491.703 votos (el 51,63% dentro de espacio), contra 325.688 de Losada (el 34,20%) y 135.050 votos de la socialista Fein (14,18).

Según el escrutinio provisorio, "Unidos", como se llama en Santa Fe la alianza que a nivel nacional representa Juntos por el Cambio (JxC), obtuvo el 58,48% de los votos válidos (sus tres precandidatos sumaron 952.441 sufragios), mientras que Juntos Avancemos (coalición del peronismo) cosechó el 25,9% (sus cuatro precandidatos totalizaron 421.883 votos).

A pesar del amplio triunfo, al ser el candidato individual más votado, Pullaro dijo esta mañana que "las elecciones son siempre diferentes", por lo que "no hay nada que festejar".

"Tenemos una ventaja considerable y ayer fue contundente el rechazo a la gestión de Omar Perotti en Santa Fe y al kirchnerismo a nivel nacional, pero es verdad que cada elección es un partido distinto", sostuvo el exministro de Seguridad durante la gestión del fallecido gobernador Miguel Lifschitz (2015-2019).

El precandidato presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, reivindicó hoy el triunfo de Pullaro, a quien calificó como un hombre de "trabajo y propuestas" que "no se enganchó en agresiones" durante la campaña.

Así, volvió a diferenciarse de su rival en la interna, la también precandidata presidencial Patricia Bullrich, al reiterar que "los cambios no se hacen a las trompadas".

"La gente votó el trabajo, al que propone, al que le dijo cómo solucionar los problemas y que no se enganchó en agresiones", sostuvo Larreta en declaraciones a Radio 10.

El alcalde porteño, que respaldó la candidatura de Pullaro y el domingo lo visitó en su búnker, aseguró sentirse "súper identificado" con la actitud de "cero agresión y peleas" que atribuyó al precandidato triunfante en las primarias santafesinas.

En tanto, el ganador de las PASO del peronismo, el senador Lewandowski, convocó para mañana a una reunión en la sede provincial del PJ a sus contendientes internos: el camporista Marcos Cleri; Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, y Leandro Busatto, de La Corriente de la Militancia.

Sin declaraciones a la prensa en la jornada posterior a las primarias, Lewandowski posteó hoy en sus redes sociales una fotografía junto al ganador de las Paso de "Juntos" para la intendencia de Rosario, Juan Monteverde.

"A trabajar juntos por un triunfo el 10 de septiembre", señaló Lewandowski.

El presidente del PJ provincial, Ricardo Olivera, dijo a Télam que el justicialismo buscará reagruparse para "mejorar las propuestas y el contenido de la campaña".

Al hacer una evaluación de los comicios, el dirigente consideró que el peronismo provincial "no logró transferir los votos de los dirigentes locales a Marcelo Lewandowski", pues "hubo referentes territoriales que han sacado tres o cuatro veces más votos que la fórmula de gobernador y vice".

"Nos quedamos cortos con la campaña, arrancamos tarde. (Maximiliano) Pullaro hace tres años que definió ser candidato y se puso a laburar en el territorio, y lo demuestran los votos que saca en cada uno de los pueblos y ciudades", opinó.

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, afirmó hoy que no se deben "sacar conclusiones anticipadas" de los resultados electorales provinciales.

El ministro coordinador dijo que no se debe "transportar" linealmente lo sucedido en los distritos a la futura contienda nacional.

"Ni cuando ganamos elecciones en los distritos, ni cuando los resultados no nos fueron favorables, me han escuchado a mi decir que el mérito o la lógica del resultado tiene que ver con las políticas nacionales. No hay que sacar conclusiones anticipadas o linealmente transportadas de elecciones provinciales a elecciones nacionales", señaló sobre las PASO de Santa Fe, que consideró que "ha sido una elección fuertemente provincializada".

Entre 2011 y 2019, las elecciones a gobernador en Santa Fe se dividieron -con altas y bajas- en tres tercios entre el peronismo, el Frente Progresista que aglutinaba al PS y la UCR, y el PRO, que aquel año casi se alza con la Gobernación a través de la candidatura del actor cómico Miguel Del Sel, del trío Midachi.

En este turno electoral, en cambio, el socialismo se sumó a JxC y el peronismo conservó sus históricos aliados, con la novedad de Ciudad Futura, un partido distrital cuyo candidato, Juan Monteverde, se impuso en las PASO de "Juntos Avancemos", por la intendencia de Rosario, a Roberto Sukerman.

Así, el frente opositor alcanzó en la categoría gobernador casi el 60% de los votos válidos, contra el 25% del oficialismo provincial.

Otro dato que se destacó el domingo fue la caída en la participación de electores, que se ubicó en el 64%, contra el 69% de las primarias para cargos ejecutivos de 2019.

En el caso de la ciudad de Rosario, que representa un tercio del padrón santafesino, la participación descendió al 57%.

Los votos en blanco alcanzaron el 7,25% (en las PASO de 2019 fueron el 6,4%) mientras que los nulos representaron el 4,8%, por debajo de los comicios de hace cuatro años (5%). (Télam)