(Por O. R) De cara al inicio del ciclo lectivo, la pedagoga Adriana Puiggrós recomendó en diálogo con Télam "priorizar la salud" y sugirió a la comunidad educativa "exigir el cumplimiento de los protocolos" y advirtió que las normas de cuidado "no sólo tienen un efecto sanitario, sino que, desde el punto de vista ético y social, es cuidar al otro, es un aprendizaje social".

"Son nuevas perspectivas que las escuelas tienen que incorporar", puntualizó.

Puiggrós aconsejó tomar "con tranquilidad" el estudio y la recuperación de aquello que no se ha logrado estudiar o aprender en los años anteriores.

"La educación -dijo- es un proceso, no una suma de horas de clase, que les den tiempo alumnos y docentes, que tomen la escuela como un trayecto no como cada día, cada hora, cada año. Lo que no aprendieron en un año lo aprenderán en el otro si es necesario".

MIRÁ TAMBIÉN Puiggrós advirtió sobre los alcances de la educación laboral que quiere impulsar CABA

En la misma línea los Consejos Federales de Educación y de Salud definieron recientemente y de forma conjunta los lineamientos del protocolo "Aula Segura" para garantizar la "presencialidad plena" continuando con medidas de cuidado.

La presencialidad educativa es promovida por las autoridades a partir de significativos avances en los esquemas de vacunación contra el coronavirus de la población mientras se continúa promoviendo la inoculación y la situación epidemiológica señala descenso de casos.

Click to enlarge A fallback.

El acuerdo unánime de los Consejos, que incluyó a autoridades de gremios que nuclean a maestros y profesores, estableció seis pilares basados en recomendaciones de organismos internacionales: asistencia cuidada, vacunación, ventilación cruzada, uso de barbijo desde primer grado, higiene y limpieza y distancia social. Allí se definió también la eliminación de "burbujas".

La utilización de barbijo a partir de primer grado generó controversias con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, antes de esta definición conjunta, se había adelantado al anunciar la vuelta a clases sería "sin protocolos", con la premisa de que los alumnos de hasta tercer grado no usaran barbijo en las aulas. Esto alertó a sectores de la comunidad educativa que la caracterizaron como una medida "inconsulta".

MIRÁ TAMBIÉN Definiciones de Alberto Fernández y Jaime Perczyk sobre el ciclo lectivo

En cuanto al impacto de la pandemia en la educación, Puiggrós consideró que "fue muy duro" y que "a comienzos del año pasado lo que se encontraba en las aulas era silencio, porque a los chicos les costaba mucho revincularse".

Sin embargo, la pedagoga señaló que "esto fue mejorando durante el año pasado y creo que este año el primer reto es lograr trabajar el colectivo, no solamente el individuo, para que cada uno de los chicos realmente pueda formar equipos y confiar en los demás, eso es muy importante". (Télam)