Tras la polémica desatada en torno al gasoducto Néstor Kirchner, Antonio Pronsato, ex coordinador de unidad ejecutora de la obra energética, habló de su salida y tomó distancia de las denuncias emitidas por el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas

"Durante dos meses tomamos muchas decisiones y le ganamos mucho tiempo a la obra, estaban las cuestiones alineadas, pero en un momento se empezaron a desalinear las cosas y no tomábamos las decisiones", afirmó el ex funcionario nacional. En diálogo con Cristina Sin Vueltas, el programa que conduce Cristina Pérez en Radio Rivadavia, amplió: "Cuando uno no toma las decisiones hace que se vaya enrareciendo la maquinaría. Son decisiones que no se van tomando y se acumulan. Esa fue la única explicación por la que presenté la renuncia"

El ingeniero fue el técnico elegido por el Gobierno, vía Enarsa, para coordinar la construcción del gasoducto y a poco más de tres meses de labor, decidió dejar el cargo. Asimismo, el ex funcionario defendió la construcción de la obra y pidió continuar en las vías del DNU firmado por el Gobierno que apelaban a "combatir la importación de energía para autoabastecerse". En la misma línea enfatizó que el gasoducto implicará "la integración argentina, que es para todos y para cambiar la economía de un año para el otro". "El Gobierno no frenó su producción", señaló Pronsato, quien agregó que el problema estuvo en que "no se tomaron las decisiones oportunas" por descoordinación. En torno a la denuncia del ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el ingeniero tomó distancia y puso en duda la estrategia del ex integrante del Gabinete: "Si tenía una duda técnica, que es legitimo que la tuviese, ¿por qué no se acercó, como se nos acercan los productores o la UOCRA?", preguntó

En la misma línea, desestimó la vinculación de las licitaciones de los caños de la obra con la empresa Techint y manifestó que "pone las manos en el fuego dos voces" para asegurar que, mientras estuvo a cargo de la construcción, no hubo corrupción en el gasoducto

"Nunca hay que explicar por la maldad, cuando se explica por un desconocimiento", concluyó el ingeniero

