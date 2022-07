Productores agropecuarios reclamaron hoy al Gobierno un "urgente cambio de rumbo" económico, en el marco de la jornada de protesta que impulsa la Mesa de Enlace. "Decimos basta a la voracidad fiscal del Gobierno nacional, que solo nos ve como una caja de la que siempre hay para sacar.

Ahora con el argumento del conflicto bélico en Ucrania. También rechazamos el intervencionismo estatal, arbitrario y discrecional, que nos hace pagar a los productores toda esta tragedia", se quejaron los ruralistas. Los productores leyeron una proclama en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, donde este miércoles se realizaba la movilización más importante en el marco de una jornada de protesta impulsada por la Mesa de Enlace. La medida incluyó un cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas y el epicentro de la protesta fue el cruce de las rutas 14 y 16

MIRÁ TAMBIÉN Fernández recibió a Capitanich y juntos analizaron la situación económica nacional

En ese lugar, los dirigentes de la Mesa de Enlace realizaron una asamblea en el "emblemático lugar de la lucha de 2008 que marcó la gesta de la derogación legislativa de la resolución 125". Una proclama difundida por los manifestantes señaló que la convocatoria obedeció a "una situación agobiante de la mayoría de los ciudadanos de a pie de la patria". "Alzamos la voz para reclamar un urgente cambio de rumbo.

No solo de la política económica sino también salir de la decadencia en las que nos sumido una parte de la decadencia política, con su consecuente mayor pobreza y marginalidad", agregaron los manifestantes

"Exigimos reglas del juego claras y previsibilidad para seguir siendo uno de los sectores más dinámicos de la república. Con nuestro esfuerzo podemos salir todos de la crisis", enfatizaron los productores. A su turno, el vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina, Elvio Eguía, dijo que la movilización representa "una tristeza, porque hemos fracasado nuevamente, fracasado como país

MIRÁ TAMBIÉN Organismos de DDHH piden la libertad inmediata Molares Schoenfeld, ex integrante de las Farc

Frente a un relato negacionista del Gobierno tenemos que repetir lo que nos está pasando". "Intentamos ser la voz de un montó de gente que la está pasando mal en el sector productivo, porque no tienen garantizado los insumos básicos, no saben si les van a poner retenciones o si les van a dejar exportar. Y es muy difícil seguir así", señaló el dirigente. "El Gobierno se debate entre egos y peleas personales y la sociedad la está pasando mal. Mientras, hay una inflación que carcome el bolsillo de los trabajadores y los productores no saben cómo mantenerse porque no hay crédito", añadió. Eguía subrayó que con el cese de comercialización: "Queremos que se conozca que hay enorme cantidad de dificultades en el campo, aunque digan que somos la oposición política", según indicó. GCH/EFR NA