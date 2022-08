El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, recibió hoy a los fiscales que alegaron en el juicio conocido como Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, para brindar una señal de "respaldo institucional e interiorizarse sobre su seguridad", según indicaron fuentes al tanto del contenido del encuentro.

Los fiscales Luciani y Mola detallaron ante el procurador interino cómo son los dispositivos de seguridad con los que cuenta cada uno -se manejan con custodia oficial desde el inicio de los alegatos- y estuvieron de acuerdo en no modificarlos, según pudo reconstruir Télam.

La reunión de poco más de una hora se llevó a cabo en la sede de la Procuración en la calle Perón al 600 y contó con la participación del el secretario de Coordinación Institucional Juan Manuel Olima Espel y del titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas.

Esta mañana, el fiscal federal Luciani criticó las declaraciones del presidente Alberto Fernández en relación a su desempeño en el juicio conocido como Vialidad y dijo que son "preocupantes" porque implican un "grave avasallamiento" a la independencia del Poder Judicial.

MIRÁ TAMBIÉN Luciani habló de “avasallamiento” y Carrió pidió que se refuerce su custodia

"Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía", afirmó Luciani a través de un mensaje de texto que envió a los periodistas que lo consultaron.

En entrevistas que brindó en las últimas horas, al canal de cable Todo Noticias y a la radio El Destape, el Presidente sostuvo que es "insostenible jurídicamente" la imputación contra la Vicepresidenta y dijo que la exmandataria es "inocente", por lo que el pedido de 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para cargos públicos constituye un "error estrepitoso".

Anoche en diálogo con TN, Fernández subrayó que tiene la "certeza" de que la vicepresidenta "es una mujer inocente y honesta" y aseguró que "no ha participado en nada" de lo que la acusan en la causa por presunto direccionamiento en la obra pública de Santa Cruz.

Esta mañana, en diálogo con El Destape Radio, afirmó que en su Gobierno "no se amenazan ni persiguen a fiscales ni jueces", por lo cual "ningún" funcionario judicial debe "sentirse en riesgo", y, al renovar sus críticas hacia el Poder Judicial, consideró que Juntos por el Cambio "no quiere que cambie esta justicia" porque, tal como funciona actualmente, "le es útil".

Así lo expresó en el marco de una entrevista que concedió esta mañana en la que rechazó las interpretaciones que se hicieron desde algunos sectores de lo que fue un tramo de sus declaraciones de anoche en TN, y sostuvo que sus dichos fueron "tergiversados" y que el nombre del fallecido fiscal Alberto Nisman había sido introducido no por él sino por quienes hicieron la pregunta.

"Me dijeron si yo no temía que le pasara (a Diego Luciani) lo mismo que a Nisman, entonces yo, como la pregunta hablaba de Nisman particularmente dije lo que francamente creo. Hasta donde todos sabemos, no se ha podido probar otra cosa: Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con el fiscal (de la causa Vialidad)", relató.

Sin embargo, remarcó que desde ningún punto de vista trazó un paralelismo y, por el contrario, sostuvo que, si la pregunta hubiese sido respecto a la seguridad de los fiscales, él hubiese dicho que su Gobierno "le da seguridad a jueces y fiscales". (Télam)