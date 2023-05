La presidenta de AySA, Malena Galmarini, el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, en representación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MDTyH) y autoridades del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) llevaron adelante una nueva entrega de viviendas, en el Desarrollo Urbanístico Procrear de Tigre "Barrio Remeros DUT", que se enmarcan en la operatoria de co-gestión entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sindicatos con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.

Este proyecto fue impulsado por Malena Galmarini y José Luis Lingeri, secretario general del SGBATOS, con el objetivo de acercar soluciones habitacionales al personal de la empresa.

En este sentido, Malena Galmarini, explicó: “Me genera una inmensa felicidad, todo lo conseguido para el barrio. Cuando llegó el gobierno del expresidente Macri, dejaron de construir y de entregar viviendas, y tuvimos que pelear. Hemos peleado no sólo con el Banco Hipotecario, sino también con quién estaba a cargo de ANSES, incluso con el referente de acá de Tigre, Segundo Cernadas, para evitar que cambien la metodología de los créditos y que los beneficiarios del programa no tengan que pasar a créditos UVA. Hasta que llega nuevamente el gobierno del peronismo, el gobierno de Alberto Fernández, retoma la política pública de construir viviendas. En lo personal, este proyecto no implica únicamente el hecho de tener una vivienda, sino, un lugar dónde construir un hogar, un techo para dejarle a nuestros hijos”.

Por su parte, Luciano Scatolini, agregó: “Gracias a la iniciativa de Malena, por pensar en sus trabajadores, vincularse con el gremio, que eso para nosotros es fundamental porque son los trabajadores quiénes nos permiten contar con recursos a través del salario. También voy a destacar que como gobierno nacional hemos recuperado esta política pública del programa Procrear, que ha tenido en este tiempo el Presidente Alberto Fernández, más de 200.000 argentinos y argentinas accedieron a una vivienda o poder construir o ampliar su casa, y eso es una potencia muy fuerte que hemos podido desarrollar en todo el país”.

En el transcurso del 2021, el SGBATOS realizó un relevamiento de todo el personal afiliado para evaluar la situación en relación a la vivienda en la que se encontraban las trabajadoras y trabajadores de AySA, buscando soluciones habitacionales frente a esta problemática.

El trabajador, que se vio beneficiado con la vivienda número 440, Juan Pablo Ferrari, expresó: “Trabajo en Planta San Martín hace ya 13 años, soy de San de Fernando y alquilo a una cuadra de la Estación. El proceso comenzó hace 4 o 5 años atrás, al momento de completar con mucha esperanza un formulario en Recursos Humanos con el anhelo de salir sorteado. Tiempo después, recibo el llamado del gremio, en el que me comunican que finalmente salí adjudicado como dueño y no pude tener otro sentimiento, que no sea el de felicidad”.

Finalizada la entrega de las viviendas, Malena se reunió junto a los vecinos del PROCREAR para tratar temas de escrituración, estado de avance y cancelación anticipada de créditos.

“Este proyecto se hizo posible, gracias al compromiso que se asumió desde AySA con SGBATOS y el Ministerio de Hábitat de la Nación. Darles la posibilidad a las trabajadoras y a los trabajadores de la empresa, para mí es un cierre espectacular. Ahora, vamos a juntarnos con los vecinos porque necesitamos, después de tanto tiempo, de tanta lucha, de tantas familias que bajaban los brazos y sentían que no las iban a tener, darles las escrituras. Para mí es un gran día, y el mejor día va a ser el día que podamos entregar las escrituras a 442 familias”, concluyó Galmarini.

Además, también participaron del evento, Marcelo Mingione, secretario de Organización del SGBATOS; Fernando Mantelli, vicepresidente del HCD de Tigre; Micaela Ferraro, secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social; los concejales del FRTodos Rodrigo Molinos y Verónica Caamaño y referentes del partido