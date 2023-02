Mientras Juntos por el Cambio persiste en su postura de no dar quórum a las sesiones del Congreso en la medida en que el Frente de Todos mantenga el juicio político a la Corte, un sector del oficialismo presiona para destrabar el cepo opositor y aprobar la creación de ocho nuevas universidades nacionales. Con el fin de no dejar que se diluya la atención publica sobre estos dictámenes (que estuvieron en el temario de las dos sesiones truncas del mes de diciembre) y exponer el bloqueo que propone Juntos por el Cambio, la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna, convocó a un encuentro con referentes de comunidades e instituciones que promueven la sanción de las iniciativas. La reunión será este martes a las 14 hs en la Sala 2 del anexo C de la Cámara Baja, y será caja de resonancia del reclamo para desbloquear el tratamiento para la creación de las universidades nacionales Juan Laurentino Ortiz (Entre Ríos), Pilar, Delta, Madres de Plaza de Mayo, Cuenca del Salado, Ezeiza, Saladillo y Río Tercero. "Desde mi rol de presidenta de la Comisión de Educación asumimos estos espacios como vehículos de esas necesidades y demandas, con la convicción de su aprobación para seguir fortaleciendo el derecho federal a la educación superior", sostuvo Osuna. En la misma situación que los expedientes vinculados a las universidades nacionales se encuentra el proyecto de regularización de deudas previsionales que permitiría que más de 800 mil personas en edad jubilatoria puedan acceder a las prestaciones previsionales por retiro.SH NA