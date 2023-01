El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que en el Gobierno "estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad" y señaló que "vamos a redoblar nuestros esfuerzos" para que "no haya más Nildas a las que lloremos como hoy", en alusión al femicidio de Nilda Rosa González en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno.

"La violencia machista hiere a toda nuestra sociedad. Estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que no haya más Nildas a las que lloremos como hoy", escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.

En ese sentido, afirmó que "este femicidio nos convoca a estar alerta y actuar de forma conjunta para lograr frenar la violencia" y expresó: "Abrazo fuerte y sentido a la familia de Nilda".

"Y que se haga justicia por su muerte", pidió el Presidente al finalizar su posteo, en el que replicó un hilo publicado en la misma red social por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, sobre el femicidio de Nilda Rosa González, de 29 años.

En su publicación, la ministra expresó que: "No aparecemos muertas, ¡nos matan! El femicidio de Nilda hoy nos llena de rabia y nos moviliza" y agregó "abrazo con todas mis fuerzas a su familia y a toda la comunidad de Moreno. No es una noticia más, porque la violencia machista no es un hecho aislado".

Asimismo, sostuvo que "no voy a parar de trabajar para que este machismo salvaje se termine!" y agregó: "Estoy segura, en la Argentina que todos y todas queremos, no hay lugar para violencias de ningún tipo".

"Por eso vuelvo a llamar la acción colectiva, a todos y a todas: frenemos los femicidios", manifestó Mazzina y finalizó su posteo con la frase: "¡Ni Una Menos!". (Télam)